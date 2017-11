Bad Marienberg - Der Zinsüberschuss ging trotz Kreditwachstums insbesondere aufgrund des geringeren Zinsertrags aus Veranlagungen in Staatsanleihen und eines niedrigeren Beitrags aus Unwinding auf EUR 3.229,3 Mio. (-1,2%; EUR 3.267,5 Mio.) zurück, so die Erste Group Bank (ISIN AT0000652011/ WKN 909943) in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:

Den vollständigen Artikel lesen ...