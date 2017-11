Der Elektroauto-Pionier Tesla fährt im dritten Quartal den größten Verlust in der Unternehmensgeschichte ein. Mit einem Minus von 619 Millionen US-Dollar gibt die Aktie nachbörslich um vier Prozent ab. Tesla wurde schon häufig kritisiert am Markt viel zu hoch bewertet zu sein. Platzt mit den Zahlen zum dritten Quartal der Zukunftstraum, oder kann Elon Musk mit dem Model3 den Massenmarkt noch erreichen? Mehr dazu in dieser Sendung. Außerdem bespricht Moderatorin Johanna Claar mit Jürgen Pieper, Bankhaus Metzler, was von den deutschen Autobauern in punkto Elektromobilität zu erwarten ist und bei welchem Unternehmen sich jetzt noch ein Einstieg lohnt.