Rekordstimmung weit und breit: Geriet hierzulande der Aktienindex DAX besonders gestern außer Rand und Band und erzielte den vierten Tag hintereinander neue Allzeithochs, so gibt es auch in den USA einige Perlen in den Depots der Anleger, die durch ordentliche Kurssteigerungen seit Jahresbeginn den Investoren Freude bereitet haben. Einige davon stellen die X-perten Michael Blumenroth und Nicolai Tietze im aktuellen Video vor - darunter auch eine Aktie, deren bisherige stark positive Jahresperformance viele Uneingeweihte vielleicht nicht wirklich auf dem Schirm haben…