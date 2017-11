Liebe Leser,

die drei größten Öl- und Gasproduzenten Total S.A., ExxonMobil sowie Royal Dutch Shell konnten per drittes Quartal bei den Ergebnissen überzeugen. Total S.A. gab am 27. Oktober die Ergebnisse bekannt. Netto verdiente das Unternehmen mit 2,7 Mrd. US-Dollar 29 % mehr als im Vorjahresquartal. In den ersten neun Monaten gab es damit einen Anstieg von 31 % auf 7,7 Mrd. US-Dollar. Der Gewinn je Aktie lag in diesem Zeitraum bei 3,02 US-Dollar. Der operative Cash-Flow stieg in den ... (David Iusow-Klassen)

