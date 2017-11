Es herrscht dicke Luft bei den deutschen Versorgern. Uniper wehrt sich nach wie vor gegen den Verkauf der E.on-Beteiligung an den finnischen Wettbewerber Fortum - und geht dabei nach Meinung der Mutter inzwischen deutlich zu weit. E.on-Aufsichtsratschef Karl-Ludwig Kley hat in einem Brief nun zur Vernunft gemahnt.

