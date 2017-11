DAX-Analyse am Morgen: Mit neuen Rekorden ins Wochenende?

Nach vier Rekorden in Folge hat der DAX (WKN: 846900 / ISIN: DE0008469008) am gestrigen Donnerstag etwas Tempo herausgenommen und die Sitzung in einer überschaubaren Handelsspanne (Tageshoch bei 13.461, -tief bei 13.406) über die Zeit gebracht. Dabei machte der Index keinerlei Anstalten, die offene 110-Punkte-Kurslücke vom Vortag zu schließen, sondern verteidigte stattdessen erfolgreich die 13.400er-Marke und damit die untere Trendkanalbegrenzung. Nachbörslich arbeiteten sich die Kurse dann sogar zurück in den grünen Bereich, sodass die Bullen klar am Drücker bleiben:

