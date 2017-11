Von Thomas Rossmann

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Mit leichten Aufschlägen haben die Börsen in Ostasien am Freitag den Handel beendet. Die Ausnahme war der Aktienmarkt in China, wo es für den Schanghai-Composite um 0,4 Prozent auf 3.371 Punkte nach unten ging. Allerdings erholte sich der Index damit wieder von stärkeren Kursverlusten im Handelsverlauf. Eine schlüssige Begründung für die Abgaben konnten Marktteilnehmer nicht liefern. Allerdings war bereits erwartet worden, dass es im späten Geschäft wieder zu einer Erholung kommen könnte.

Teilnehmer sprachen auch von Zurückhaltung vor der Bekanntgabe des US-Arbeitsmarktberichts für Oktober am Freitag. Ökonomen erwarten eine kräftige Erholung am US-Jobmarkt, nachdem die Hurrikans im September für den ersten Stellenverlust seit sieben Jahren gesorgt hatten. In Tokio fand wegen des "Tags der Kultur" kein Handel statt. In Hongkong legte der Hang-Seng-Index im späten Handel um 0,3 Prozent zu.

Für den S&P/ASX-200 ging es in Sydney um 0,5 Prozent auf 5.960 Punkte nach oben. Im Verlauf hatte der Index den zweiten Handelstag in Folge ein Jahreshoch markiert. Damit trennen den Index nur noch wenige Punkte von der 6.000er-Marke, die er zuletzt Anfang 2008 überschritten hatte. Hier trieben die Kursgewinne der Minenwerte vor dem Hintergrund gestiegener Eisenerz-Preise. Für die Aktien von Rio Tinto ging es um 1,1 Prozent nach oben auf den höchsten Stand seit sechs Jahren. Die Papiere von BHP Billiton verbesserten sich um 1,2 Prozent.

In Seoul legte der Kospi im späten Handel deutlicher zu und schloss mit einem Aufschlag von 0,5 Prozent auf seinem Tageshoch bei 2.558 Punkten. Er beendete damit bereits die siebte Handelswoche mit einem Plus. Und dies, obwohl es für die Aktien von Index-Schwergewicht Samsung aufgrund von Gewinnmitnahmen um 1,2 Prozent nach unten ging. Jedoch steht auf Wochensicht ein Kursplus von 6,2 Prozent zu Buche, nachdem der Technologiekonzern am Dienstag einen Rekordgewinn für das dritte Quartal vermeldet hatte. Auch will das Unternehmen deutlich höhere Dividenden zahlen. Für die Aktien von Posco ging es mit gestiegenen Stahlpreisen um 0,8 Prozent nach oben.

US-Steuerpläne und neuer Fed-Präsident bewegen kaum

Die von den Republikanern vorgestellten US-Steuerpläne sorgten im asiatischen Handel für keine große Bewegung, nachdem sie am Vortag noch die Wall Street kurzzeitig belastet hatten. Es machte sich Skepsis breit, ob die Pläne tatsächlich auch so in die Tat umgesetzt werden. Zu hören war aber auch von leichter Enttäuschung über die Details der Steuerpläne und Kritik, dass davon in erster Linie die Unternehmen profitierten.

Die Ernennung von Jerome Powell zum nächsten Chef der US-Notenbank durch US-Präsident Donald Trump sorgte dagegen bei den Anlegern in den USA für etwas Entspannung. Powell vertritt einen ähnlich taubenhaften geldpolitischen Ansatz wie seine noch amtierende Vorgängerin Janet Yellen. Powell dürfte damit beim derzeitigen Zinserhöhungsprozess ähnlich behutsam wie bislang Yellen vorgehen, so die Erwartung.

Apple-Zulieferer gesucht

Aufwärts ging es für die Aktien der Apple-Zulieferer in Asien. Der US-Technologiekonzern hat seine einjährige Erholung dank einer starken iPhone-Nachfrage im Schlussquartal fortgesetzt und mehr verdient und umgesetzt als erwartet. Für das laufende erste Geschäftsquartal erwartet Apple einen Umsatz von 84 bis 87 Milliarden Dollar, das ist weit mehr als der bisherige Umsatzrekord von 78,35 Milliarden Dollar in den letzten drei Monaten 2016. Die Papiere von Hon Hai Precision verbesserten sich um 0,4 Prozent, die Titel von Wistron kletterten um 2,5 Prozent und für die Aktie von Pegatron ging es um 1,0 Prozent nach oben.

Ölpreise legen leicht zu - Gold gibt leicht nach

Die Ölpreise zeigten sich mit leichten Aufschlägen. Hier sind die Blicke weiter auf das Opec-Treffen Ende November gerichtet, bei dem mit einer Verlängerung der aktuellen Förderbegrenzungen gerechnet wird. Die derzeit schwache US-Förderung spreche zudem eher für weiter steigende Preise, hieß es. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI legte um 0,3 Prozent auf 54,71 Dollar zu, Brent gewann 0,2 Prozent auf 60,74 Dollar.

Der Goldpreis verzeichnete leichte Abgaben. Insgesamt verlief der Handel in ruhigen Bahnen. Der Preis für die Feinunze reduzierte sich um 0,2 Prozent auf 1.275 Dollar.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 5.959,90 +0,48% +4,58% 06:00 Nikkei-225 (Tokio) FEIERTAG Kospi (Seoul) 2.557,97 +0,46% +26,23% 07:00 Schanghai-Comp. (Schanghai) 3.371,21 -0,36% +8,62% 08:00 Hang-Seng-Index (Hongkong) 28.591,69 +0,26% +29,76% 09:00 Straits-Times (Singapur) 3.374,79 -0,17% +17,15% 10:00 KLCI (Malaysia) 1.741,44 +0,02% +6,07% 10:00 BSE (Mumbai) 33.642,06 +0,21% +26,35% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 9.41 Uhr % YTD EUR/USD 1,1647 -0,1% 1,1657 1,1638 +10,7% EUR/JPY 132,89 -0,0% 132,93 132,79 +8,1% EUR/GBP 0,8922 -0,1% 0,8929 0,8782 +4,7% GBP/USD 1,3052 -0,0% 1,3055 1,3254 +5,8% USD/JPY 114,10 +0,1% 114,03 114,11 -2,4% USD/KRW 1115,30 +0,2% 1112,68 1114,16 -7,6% USD/CNY 6,6214 +0,2% 6,6089 6,6077 -4,7% USD/CNH 6,6215 +0,2% 6,6088 6,6090 -5,1% USD/HKD 7,8026 +0,0% 7,8023 7,8017 +0,6% AUD/USD 0,7678 -0,4% 0,7712 0,7706 +6,4% NZD/USD 0,6931 +0,3% 0,6912 0,6910 -0,2% ROHLÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 54,71 54,54 +0,3% 0,17 -4,1% Brent/ICE 60,74 60,62 +0,2% 0,12 +3,5% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.274,78 1.277,64 -0,2% -2,86 +10,7% Silber (Spot) 17,08 17,14 -0,3% -0,06 +7,3% Platin (Spot) 922,60 926,55 -0,4% -3,95 +2,1% Kupfer-Future 3,14 3,14 -0,1% -0,00 +24,4% ===

