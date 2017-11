Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Chinas Dienstleistungssektor nimmt nur langsam Fahrt auf

Die Aktivität im chinesischen Dienstleistungssektor hat sich im Oktober wieder etwas ausgeweitet. Der von Caixin Media und Markit errechnete Einkaufsmanagerindex stieg auf 51,2 Punkte von dem 21-Monatstief bei 50,6 Punkten im September. Der bereits am Dienstag veröffentlichte offizielle Index hatte ein verlangsamtes Wachstum angezeigt. "Die Caixin-Indizes für Oktober zeigten, dass die Wirtschaft relativ schwach ins vierte Quartal gestartet ist", sagte Zhengsheng Zhong, Verantwortlicher für den Bereich makroökonomische Analyse bei der CEBM Gruppe.

EZB-Bankenaufseher will Abbaupläne für faule Kredite streng prüfen

Die EZB-Bankenaufseher wollen die Pläne europäischer Banken zum Abbau fauler Kredite nach Worten von EZB-Aufseher Ignazio Angeloni "rigoros" überprüfen. "In vielen Fällen werden wir hoffentlich sagen können, dass die Pläne in Ordnung sind. Aber in einigen Fällen werden wir Banken sagen müssen, dass sie ehrgeiziger mit dem Thema umgehen müssen", sagte Angeloni im Interview mit dem Handelsblatt.

Trump nominiert Jerome Powell als Notenbankchef

US-Präsident Donald Trump hat den früheren Finanzinvestor Jerome Powell als neuen Chef der US-Notenbank Federal Reserve nominiert. Trump gab diese Entscheidung am Donnerstag in einer Ansprache in Washington bekannt. Powell, der bereits seit 2012 dem Gouverneursrat der Notenbank angehört, soll die Nachfolge von Janet Yellen antreten, deren Amtszeit im Februar abläuft. Trump pries Powell bei einem gemeinsamen Auftritt im Rosengarten des Weißen Hauses als "starke" und "schlaue" Führungspersönlichkeit.

Twitter-Account von Trump vorübergehend deaktiviert

Zum Abschied aus der Firma hat ein Twitter-Mitarbeiter den privaten Twitter-Account von US-Präsident Donald Trump vorübergehend abgeschaltet. Wie der Kurzmitteilungsdienst erklärte, war Trumps Account @realDonaldTrump am Abend für mehrere Minuten deaktiviert. Er sei dann allerdings schnell wieder erreichbar gewesen. Bei dem Mitarbeiter soll es sich um einen Kundenbetreuer handeln.

US-Republikaner läuten Kampf um große Steuerreform ein

Das Ringen im US-Kongress um die von Präsident Donald Trump angestrebte große Steuerreform ist eingeläutet. Die Republikaner im Repräsentantenhaus stellten in Washington ihr Reformkonzept vor, das an einen früheren Entwurf des Präsidenten anknüpft. Trump und seine Verbündeten im Kongress wollen die Reform bis Jahresende verabschiedet haben. Nachdem sich Trump an der Ablösung des Gesundheitssystems seines Vorgängers Barack Obama und anderen Vorhaben bislang die Zähne ausgebissen hat, will er unbedingt und möglichst rasch einen großen innenpolitischen Erfolg vorweisen können.

Jamaika-Parteien beharken sich schwer bei Klima und Verkehr

Die Sondierungen für eine Jamaika-Koalition sind an den beiden Streitthemen Verkehr und Klimaschutz merklich ins Stocken geraten. Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter warf der CDU vor, beim Thema Zukunft des Verbrennungsmotors "Sprechverbote" zu erteilen. "Das ist natürlich absurd. Es kann nicht funktionieren, wenn eine Seite glaubt, zu Beginn Sprechverbote zu erteilen", kritisierte Hofreiter nach den Gesprächen in Berlin.

Haftbefehl gegen Puigdemont wohl am Freitag

Gegen den entmachteten katalanischen Regionalpräsidenten Carles Puigdemont soll nach Angaben aus spanischen Justizkreisen erst im Laufe des Freitag ein europäischer Haftbefehl erlassen werden. Die zuständige Richterin Carmen Lamela werde den Haftbefehl noch ausstellen, sagte ein Justizvertreter in Madrid. Zuvor hatte Puigdemonts belgischer Anwalt Paul Bekaert im Fernsehen gesagt, der Haftbefehl sei nach Informationen seines Mandanten bereits ausgestellt.

Russland will UN-Bericht zu Giftgasangriff in Syrien zurücknehmen lassen

Russland will erwirken, dass die Vereinten Nationen einen Expertenbericht zu einem verheerenden Giftgasangriff in Syrien zurücknehmen und neu anfertigen lassen. Der Nachrichtenagentur AFP lag ein russischer Resolutionsentwurf für den UN-Sicherheitsrat vor, der vom Ermittlerteam verlangt, seine Erkenntnisse zum Angriff auf Chan Scheichun im April zurückzunehmen, bis eine "umfassende und hochqualitative Ermittlung" vor Ort möglich werde.

Maduro kündigt Neuordnung von Venezuelas Staatsschulden an

Der venezolanische Präsident Nicolás Maduro hat eine Neuordnung der Schulden des in einer tiefen Wirtschaftskrise steckenden südamerikanischen Landes angekündigt. Die Refinanzierung und Umstrukturierung aller Schulden Venezuelas werde in Angriff genommen, sobald der staatliche Ölkonzern PDVSA Anleihezahlungen in Höhe von 1,2 Milliarden Dollar (rund 1 Milliarde Euro) geleistet habe, erklärte Maduro im Staatsfernsehen. Die Zahlung wird den Angaben zufolge am Freitag fällig.

Australien Sep Einzelhandelsumsatz saisonbereinigt unverändert (PROG: +0,4%)

Australien 3Q Einzelhandelsumsatz +0,1% (PROGNOSE: unverändert)

