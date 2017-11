In Rietberg im ostwestfälischen Kreis Gütersloh ist am Donnerstagabend ein 86 Jahre alter Mann bei einem Wohnhausbrand ums Leben gekommen. Die Feuerwehr konnte den Hausbewohner zunächst schwer verletzt aus dem brennenden Zweifamilienhaus retten, der 86-Jährige starb aber trotz Reanimierungsmaßnahmen am Einsatzort, teilte die Polizei am Freitag mit.

Der Feuerwehr gelang es, den Brand, der nach ersten Erkenntnissen in der von dem Mann bewohnten Erdgeschosswohnung ausbrach, schnell zu löschen, so die Beamten weiter. Die Brandursache war zunächst unklar. Die Erdgeschosswohnung ist nicht mehr bewohnbar.