Die Börse in Frankfurt hat zum Handelsstart am Freitag zunächst Kursgewinne verzeichnet. Gegen 09:30 Uhr wurde der DAX mit rund 13.479 Punkten berechnet.

Das entspricht einem Plus von 0,28 Prozent im Vergleich zum Handelsschluss am Vortag. An der Spitze der Kursliste stehen die Papiere von Infineon, der Deutschen Lufthansa und der Deutschen Telekom. Die Aktien von Merck, Fresenius Medical Care und Adidas sind gegenwärtig die Schlusslichter der Liste. Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Freitagmorgen etwas schwächer.

Ein Euro kostete 1,1648 US-Dollar (-0,08 Prozent).