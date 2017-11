München (ots) -



- Kfz-Versicherer versenden aktuell Rechnungen: Beiträge prüfen & Angebote vergleichen - CHECK24-Sonderkündigungsrechner hilft versteckte Beitragserhöhungen aufzudecken



Kfz-Halter sollten die Beitragsrechnung ihrer Kfz-Versicherung für kommendes Jahr genau prüfen. Blieb der Versicherungsnehmer im abgelaufenen Jahr unfallfrei, verbessert sich 2018 seine Schadenfreiheitsklasse (SF-Klasse). Dadurch verringert sich der Versicherungsbeitrag. Versicherer können dadurch Preiserhöhungen leicht kaschieren.



Im Beispiel zahlte der Kunde 458 Euro für seine Kfz-Versicherung. Sein Versicherer verlangt im kommenden Jahr 446 Euro. Der Beitrag sinkt um 2,6 Prozent. Doch der Blick auf den Vergleichsbeitrag* zeigt: Die Kosten für das kommende Jahr hätten auf 413 Euro sinken müssen. Der neue Kfz-Versicherungsbeitrag fällt acht Prozent zu hoch aus - eine versteckte Preiserhöhung des Versicherers.



"Viele Kunden wissen nicht, dass sie selbst bei gesunkenen Beiträgen noch deutliches Sparpotenzial durch einen Versicherungswechsel haben", sagt Dr. Tobias Stuber, Geschäftsführer Kfz-Versicherungen bei CHECK24.de. "Besonders in der wettbewerbs-intensiven Wechselsaison lohnt es sich die Preise verschiedener Anbieter zu vergleichen."



Eine versteckte Beitragserhöhung ist für den Verbraucher nicht auf den ersten Blick ersichtlich. Der CHECK24-Sonderkündigungsrechner (www.check24.de/kfz-versicherung/sonderkuendigungsrecht/) hilft Kunden eine verborgene Preiserhöhung aufzudecken. Bis zum Stichtag am 30. November können Verbraucher ihre Kfz-Versicherung regulär kündigen. Im Falle einer (versteckten) Beitragserhöhung hat der Versicherungsnehmer ein einmonatiges Sonderkündigungsrecht.



*Der Vergleichsbeitrag weist aus, auf welche Höhe der Versicherungsbeitrag aufgrund der besseren SF-Klasse im kommenden Jahr gesunken wäre (bei sonst gleichbleibenden Faktoren). Die Versicherer sind dazu verpflichtet diesen Beitrag in ihrer Rechnung anzugeben.



