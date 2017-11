General Cable Corporation (NYSE: BGC) meldete heute die Ergebnisse für das am 29. September 2017 beendete dritte Quartal. Für dieses Quartal verzeichnete das Unternehmen einen Verlust je Aktie von 0,28 US-Dollar und ein ausgewiesenes Betriebsergebnis von 1 Mio. US-Dollar, inklusive nicht-zahlungswirksamer Aufwendungen in Höhe von 27 Millionen US-Dollar, die vor allem auf den Verkauf von Unternehmensteilen in China zurückzuführen sind. Das Unternehmen erwirtschaftete in dem Quartal ein bereinigtes Ergebnis je Aktie von 0,25 US-Dollar und ein bereinigtes Betriebsergebnis von 43 Millionen US-Dollar. Eine Überleitung der ausgewiesenen Ergebnisse zu den bereinigten Ergebnissen sowie zugehörige Offenlegungen sind auf Seite 2 dieser Pressemitteilung enthalten.

Michael T. McDonnell, President und CEO, erklärte: "Wir freuen uns über die starken Ergebnisse des dritten Quartals. Unser Team arbeitet trotz anhaltender schwieriger Branchendynamik weiterhin erfolgreich an der Umsetzung unseres Strategieplans zur Förderung der Leistungsverbesserung in unseren Kernsegmenten in Nordamerika, Europa und Lateinamerika. Insgesamt bleibt unsere Leistung im zweiten Halbjahr weiterhin auf Kurs und wir werden die zuvor veröffentlichten Ziele erreichen. Wir erwarten die Übereinstimmung der Ergebnisse des zweiten Halbjahrs 2017 mit dem ersten Halbjahr dieses Jahres und eine Steigerung um rund 30 im Vergleich mit der zweiten Jahreshälfte 2016."

Zusammenfassung des dritten Quartals

Das ausgewiesene Betriebsergebnis in Höhe von 1 Mio. US-Dollar wurde maßgeblich durch nicht-zahlungswirksame Aufwendungen in Höhe von 27 Mio. US-Dollar vor allem in Zusammenhang mit dem Verkauf von Unternehmensteilen in China beeinflusst

Das bereinigte Betriebsergebnis von 43 Mio. US-Dollar erhöhte sich im Jahresvergleich um 11 Mio. US-Dollar, da Umstrukturierungseinsparungen, günstige Metallpreisentwicklungen und kontinuierliche Leistungsverbesserungen in Lateinamerika die Auswirkungen verringerter Untersee-Projektaktivitäten mehr als ausgleichen konnten

Das Desinvestitionsprogramm steht nach dem Verkauf von Unternehmensteilen in China mit Gesamterlösen in Höhe von 220 Mio. US-Dollar vor dem Abschluss und liegt im Plan den zuvor veröffentlichen Bereich zwischen 250 und 300 Mio. US-Dollar zu erreichen

Beachtliche Liquidität in Höhe von 363 Mio. US-Dollar bleibt durch die vermögenswertbasierte Kreditfazilität des Unternehmens in Höhe von 700 Mio. US-Dollar sowie 72 Mio. US-Dollar an Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten erhalten

Auswirkung der höheren Metallpreise implizierte einen Vorteil von 6 Mio. US-Dollar im Vergleich mit einer negativen Auswirkung in Höhe von 2 Mio. US-Dollar im Vorjahreszeitraum

Die Geschäftsleitung führt ihre bereits angekündigte Überprüfung strategischer Alternativen fort, um den Shareholder-Value zu maximieren. Hierzu gehört auch der mögliche Verkauf des Unternehmens.

Nachfrage im dritten Quartal, unterteilt nach Segmenten

Nordamerika Das Stückvolumen verzeichnete im Vergleich zum Vorjahr einen Anstieg um 12 in erster Linie aufgrund der stärkeren Nachfrage nach Freileitungen und Industrie-, Bau- und Spezial-Produkten (ICS).

Europa Das Stückvolumen veränderte sich im Vergleich zum Vorjahr kaum, da eine stärkere Nachfrage nach Stromversorgungsprodukten, darunter landbasierte Turnkey-Projekte, dazu beitrug, die Abschwächung im See-Turnkey-Projekt-Bereich und die anhaltend schwache Nachfrage nach Industrie- und Bauprojekten in der gesamten Region auszugleichen.

Lateinamerika - Das Stückvolumen verzeichnete im Vergleich zum Vorjahr einen Anstieg um 11 aufgrund der Auslieferung von Freileitungen in Brasilien. Die Region ist weiterhin durch uneinheitliche Ausgaben für Bau- und elektrische Infrastruktur-Projekte gekennzeichnet.

Nettoverschuldung

Zum Ende des dritten Quartals 2017 und des viertes Quartals 2016 belief sich die Gesamtverschuldung auf 1.091 Mio. US-Dollar bzw. 939 Mio. US-Dollar und die Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente auf 72 Mio. US-Dollar bzw. 101 Mio. US-Dollar. Der Anstieg der Nettoverschuldung war im Wesentlichen auf die Investition in Umlaufvermögen sowie teilweise auf die steigenden Metallpreise und die Zahlungen von 52 Mio. US-Dollar im Rahmen der Beilegung unserer FCPA-Angelegenheit im Verlauf des ersten Halbjahres 2017 zurückzuführen.

Nicht GAAP-konforme Finanzkennzahlen

Das bereinigte Betriebsergebnis (definiert als Betriebsergebnis vor außerordentlichen, einmaligen oder außergewöhnlichen Aufwendungen und bestimmten sonstigen Posten), das bereinigte Ergebnis je Aktie (definiert als verwässertes Ergebnis je Aktie vor außerordentlichen, einmaligen oder außergewöhnlichen Aufwendungen und bestimmten sonstigen Posten) und die Nettoverschuldung (definiert als langfristige Verschuldung zuzüglich kurzfristige Anteile an langfristigen Verbindlichkeiten ohne Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente) sind laut den Bestimmungen der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde (SEC) "nicht GAAP-konforme Finanzkennzahlen". Hier werden außerdem auch die metallpreisbereinigten Umsätze und die metallpreisbereinigte Umsatzrendite auf Segmentbasis, ebenfalls nicht GAAP-konforme Finanzkennzahlen, angegeben. Siehe "Segmentangaben".

Bei diesen vom Unternehmen definierten, nicht GAAP-konformen Finanzkennzahlen werden bestimmte Posten aus den ausgewiesenen Ergebnissen ausgeblendet, da sie nach Ansicht der Geschäftsleitung nicht indikativ für die laufende Performance des Unternehmens sind. Die nicht GAAP-konformen Kennzahlen sollen nach Ansicht der Geschäftsleitung die Analyse der Leistungsfähigkeit des Unternehmens erleichtern und werden auch von der Geschäftsführung zur Prüfung der zugrunde liegenden Geschäftsentwicklung herangezogen. Die Berechnung dieser nicht GAAP-konformen Kennzahlen kann von ähnlichen Kennzahlen anderer Unternehmen abweichen und diese Kennzahlen sollten ausschließlich in Verbindung mit den GAAP-konformen Ergebnissen des Unternehmens verwendet werden. Historische bereinigte Betriebsergebnisse nach Segment werden in der Anlegerpräsentation des dritten Quartals 2017 offengelegt, die auf der Website des Unternehmens verfügbar ist.

Es folgt die Überleitung des GAAP-konformen Betriebsergebnisses (-verlustes) und des verwässerten Gewinns (Verlustes) je Aktie zum bereinigten Betriebsergebnis bzw. Gewinn je Aktie:

3. Quartal 2017 im Vergleich mit 3. Quartal 2016 3. Quartal 2017 2016 Betriebs- Betriebs- In Millionen US-Dollar, außer bei Angaben je Aktie einkommen EjA einkommen EjA Ausgewiesen $ 0,8 $ (0,28) $ 4,7 $ (0,29) Anpassungen zur Überleitung des Betriebsergebnisses/EjA Zahlungsunwirksame Zinsaufwendungen(1) 0,01 0,01 Marktwert (-gewinne)/-verluste von Derivatinstrumenten(2) (0,18) (0,01) Kosten für Umstrukturierung und Veräußerung(3) 7,7 0,09 24,1 0,29 Rechts- und Prüfungskosten(4) 0,4 0,8 0,01 (Gewinn) Verlust aus Veräußerung von Vermögenswerten(5) 6,3 0,12 (6,4) (0,08) Projektabrechnung(6) 3,5 0,04 Asien-Pazifik und Afrika (Ertrag)/Verlust (7) 24,3 0,45 8,9 0,14 Summe Anpassungen 42,2 0,53 27,4 0,36 Bereinigt $ 43,0 $ 0,25 $ 32,1 $ 0,07

HINWEIS: In den obigen Tabellen spiegeln sich EjA-Berichtigungen auf Grundlage des effektiven Steuersatzes des Unternehmens für das volle Jahr wider. Dieser beträgt 40% im Jahr 2017 und 50% im Jahr 2016. (1) Die Anpassung des Unternehmens für zahlungsunwirksame Zinsaufwendungen spiegelt den Zuwachs der Eigenkapitalkomponente der 2029 Wandelanleihen wider, was in der Erfolgsrechnung als Zinsaufwand ausgewiesen wird. (2) Marktwert(-gewinne) und -verluste von Derivatinstrumenten zeigt die aktuellen Berichtszeitraumveränderungen des beizulegenden Zeitwerts von Rohstoff-Instrumenten, die als wirtschaftliche Absicherungen vorgesehen sind. Das Unternehmen bereinigt die Veränderungen in den beizulegenden Werten dieser Rohstoff-Instrumente, da die Ergebnisse im Zusammenhang mit den zugrunde liegenden Verträgen nicht im gleichen Zeitraum erfasst wurden. (3) Kosten für Umstrukturierung und Veräußerung im Zusammenhang mit der angekündigten Umstrukturierung und den Veräußerungsprogrammen des Unternehmens. Darunter fallen u.a. Abfindungszahlungen, Abschreibungen von Vermögensgegenständen, beschleunigte Abschreibung, Abschreibungen auf Betriebskapital, Geräte-Standortwechsel, Vertragskündigungen, Beratungskosten und Rechtskosten als Folge der Programme. Das Unternehmen bereinigt diese Kosten, da die Geschäftsleitung davon ausgeht, dass diese Kosten nach dem Abschluss der Umstrukturierung und der Veräußerungsprogramme nicht weiter auftreten werden. (4) Rechts- und Prüfungskosten betreffen Kosten für externe Rechtsberater und juristische Wirtschaftsprüfungsunternehmen in Verbindung mit der Anpassung unserer Jahresabschlüsse und den Untersuchungen in Bezug auf den "Foreign Corrupt Practices Act". Das Unternehmen bereinigt diese Kosten, da die Geschäftsleitung davon ausgeht, dass diese Kosten nach dem Abschluss dieser Untersuchungen, die nicht als Teil des normalen Geschäftsablaufs zu betrachten sind, nicht weiter auftreten werden. (5) Gewinne und Verluste aus Veräußerung von Vermögenswerten sind das Ergebnis der Veräußerung bestimmter Geschäftsbereiche von General Cable. Das Unternehmen bereinigt diese Gewinne und Verluste, da die Geschäftsleitung davon ausgeht, dass die Gewinne und Verluste einmaliger Natur und nicht Teil der laufenden Geschäftstätigkeiten sind. (6) Projektabrechnungen ergeben Verluste aufgrund von Ausgleichsansprüchen in Zusammenhang mit dem deutschen Tiefseestromkabel-Geschäft. Das Unternehmen bereinigt diese Abrechnung, da die Geschäftsleitung davon ausgeht, dass es sich hierbei um eine einmalige Ausgabe handelt, die nicht Teil der laufenden Geschäftstätigkeiten darstellt. (7) Die Anpassung lässt die Auswirkungen von Aktivitäten im Segment Afrika und Asien-Pazifik unberücksichtigt, da diese im neuen strategischen Fahrplan des Unternehmens nicht als "Kerngeschäft" betrachtet werden. Das Unternehmen ist dabei, diese Aktivitäten zu veräußern oder einzustellen, die voraussichtlich nicht weiter zu den laufenden Geschäftstätigkeiten gehören werden. Für Rechnungslegungszwecke erfüllen die fortgesetzten Geschäftstätigkeiten in Afrika und im Asien-Pazifik-Raum derzeit jedoch nicht die Anforderungen der Auflistung als eingestellte Geschäftstätigkeiten. Das dritte Quartal 2017 spiegelt hauptsächlich den Verlust des Chinageschäfts des Unternehmens in Höhe von 19,9 Mio. US-Dollar wider.

Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Aussagen

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung, einschließlich, ohne Einschränkung, Aussagen über zukünftige finanzielle Ergebnisse und Leistung, Pläne und Ziele, Investitionen, Verständnis des Wettbewerbs, geplante Finanzierungsquellen, potenzielle gesetzliche Haftung, vorgeschlagene Gesetzgebung und regulatorische Maßnahmen und unsere Management-Überzeugungen Erwartungen oder Meinungen sind zukunftsgerichtete Aussagen, und als solche wollen wir den "sicheren Hafen" nutzen, den solche Aussagen im Rahmen des Private Securities Litigation Reform Act von 1995 gewähren. Zukunftsgerichtete Aussagen sind diejenigen, die zukünftige Ereignisse oder Trends voraussagen und beschreiben und die sich nicht nur auf historische Angelegenheiten beziehen. Sie können in der Regel zukunftsgerichtete Aussagen als Aussagen bezeichnen, welche die Worte "glauben", "erwarten", "können", "antizipieren", "beabsichtigen", "schätzen", "projektieren", "planen", "annehmen", "streben nach" oder andere ähnliche Ausdrücke oder das Negative dieser Ausdrücke, obwohl nicht alle zukunftsgerichteten Aussagen diese identifizierenden Wörter enthalten.

Aktuelle Ergebnisse können erheblich von denen abweichen, die in zukunftsgerichteten Aussagen aufgrund von Faktoren, Risiken und Unsicherheiten über viele von denen, die wir keine Kontrolle haben, diskutiert werden. Zu diesen Faktoren, Risiken und Unwägbarkeiten gehören unter anderem: (1) allgemeine wirtschaftliche Rahmenbedingungen, insbesondere in den Bereichen Bau, Energie und Informationstechnologie; (2) die Volatilität des Rohstoffpreises, insbesondere Kupfer und Aluminium; (3) die angekündigte Überprüfung der strategischen Alternativen, einschließlich eines potenziellen Verkaufs der Gesellschaft, und die Entscheidung, eine strategische Alternative zu tätigen oder nicht zu tätigen, könnte zu Betriebsstörungen führen; (4) unsere Fähigkeit, neue Geschäfts- oder strategische Beziehungen oder Transaktionen aufrechtzuerhalten oder zu verhandeln und zu vollziehen; (5) Wertminderungsaufwendungen für unsere langlebigen Vermögenswerte; (6) unsere Fähigkeit, unseren Plan auszuführen, all unsere asiatisch-pazifischen und afrikanischen Geschäftstätigkeiten aufzugeben; (7) unsere Fähigkeit, alle unsere erwarteten Kosteneinsparungen im Zusammenhang mit unserem zuvor angekündigten globalen Umstrukturierungsplan zu erreichen; (8) unsere Fähigkeit, in Produktentwicklung zu investieren, um das Design und die Leistung unserer Produkte zu verbessern; (9) wirtschaftliche, politische und sonstige Risiken der Erhaltung von Anlagen und Verkauf von Produkten im Ausland; (10) inländischer und lokaler Länderpreiswettbewerb; (11) unsere Fähigkeit, Akquisitionen erfolgreich zu integrieren und zu identifizieren; (12) die Auswirkungen der Technologie; (13) unsere Fähigkeit, Beziehungen zu unseren Zulieferern und Einzelhändlern aufrechtzuerhalten; (14) die Änderungen der Steuersätze und die Einstellung gegenüber neuen Steuergesetzen; (15) unsere Fähigkeit, sich an aktuelle und sich ändernde Industriestandards anzupassen; (16) unsere Fähigkeit, große Kundenverträge auszuführen; (17) unsere Fähigkeit, Beziehungen zu den wichtigsten Lieferanten aufrechtzuerhalten; (18) die Auswirkungen von Schwankungen der Fremdwährungssätze; (19) die Einhaltung von ausländischen und US-Gesetzen und Vorschriften, einschließlich des Foreign Corrupt Practices Act; (20) unsere Fähigkeit, Verlängerungen von Arbeitsverträgen auszuhandeln; (21) unsere Fähigkeit, unsere ungebundenen Kreditorenbestätigungsvereinbarungen fortzusetzen; (22) unser Engagement gegenüber dem Kontrahentenrisiko in unseren Absicherungsregelungen; (23) unsere Fähigkeit, Zielrenditen für Investitionen im Rahmen unserer leistungsorientierten Pläne zu erzielen; (24) mögliche künftige Umwelthaftungen und Asbeststreitigkeiten; (25) unsere Fähigkeit, wichtige Mitarbeiter anzuziehen und zu halten; (26) unsere Fähigkeit, Zahlungen auf unsere Verschuldung zu leisten; (27) unsere Fähigkeit, in unseren bestehenden oder zukünftigen Finanzierungsvereinbarungen Bündnisse einzuhalten; (28) Senkung einer oder mehrerer Schuldenbewertungen; (29) unsere Fähigkeit, eine angemessene Liquidität aufrechtzuerhalten; (30) unsere Fähigkeit, effektive Offenlegungskontrollen und -verfahren und interne Kontrolle über die Finanzberichterstattung aufrechtzuerhalten; (31) der Börsenkurs unserer Stammaktien; und (32) andere wesentliche Faktoren.

Eine ausführlichere Erörterung einiger dieser Risiken entnehmen Sie bitte Punkt 1A des am 24. Februar 2017 auf Formular 10-K bei der US-Aufsichtsbehörde SEC eingereichten Jahresberichts des Unternehmens für das Jahr 2016 und späteren Einreichungen bei dieser Behörde.

Zukunftsgerichtete Aussagen spiegeln die Ansichten und Annahmen des Managements zum Zeitpunkt der Pressemitteilung in Bezug auf zukünftige Ereignisse wider. Die Gesellschaft übernimmt keinerlei Verantwortung und schließt jegliche Verantwortung aus, soweit dies nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich ist, um zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder anderer Faktoren zu aktualisieren. Die Einbeziehung jeglicher Aussage in dieser Pressemitteilung stellt keine Anerkenntnis dar, weder durch die Gesellschaft noch durch eine andere Person, dass die in dieser Erklärung beschriebenen Ereignisse oder Umstände wesentlich sind.

TABELLEN

GENERAL CABLE CORPORATION UND TOCHTERGESELLSCHAFTEN Konsolidierte Gewinn- und Verlustrechnung (in Millionen US-Dollar, außer bei Angaben je Aktie) (ungeprüft) Drei Bilanzmonate zum Neun Bilanzmonate zum 29. September 30. September 29. September 30. September 2017 2016 2017 2016 Umsatzerlös, netto 994,0 924,5 2.855,3 2.948,4 Umsatzkosten 884,8 821,6 2.526,6 2.615,4 Bruttogewinn 109,2 102,9 328,7 333,0 Vertriebs-, Gemein- und Verwaltungskosten 108,4 86,1 326,9 238,0 Wertminderungsbelastung, Goodwill 7,4 9,0 Wertminderungsbelastung, immaterielle Vermögenswerte 4,7 7,5 Betriebsergebnis (Verlust) 0,8 4,7 1,8 78,5 Sonstige Erträge (Aufwendungen) 10,7 (2,1 17,9 4,7 Zinsertrag (-aufwendungen) Zinsaufwendungen (19,2 (22,5 (59,3 (67,2 Zinsertrag 0,3 0,2 1,4 1,2 (18,9 (22,3 (57,9 (66,0 Ergebnis (Verlust) vor Ertragssteuern (7,4 (19,7 (38,2 17,2 Ertragssteuerrückstellungen (6,8 5,7 (32,3 (7,7 Beteiligung an Nettoerträgen aus verbundenen Unternehmen 0,3 0,7 Nettoertrag (-verlust), einschl. Minderheitenanteile (14,2 (13,7 (70,5 10,2 Abzgl.: auf Minderheitenanteile entfallender Nettoertrag 0,6 2,1 (0,6 Auf die Stammaktionäre entfallender Nettoertrag (-verlust) (14,2 (14,3 (72,6 10,8 Gewinn (Verlust) je Aktie Auf die Stammaktionäre entfallender Nettoertrag (-verlust) je Stammaktie Ertrag (Verlust) je Stammaktie unverwässert (0,28 (0,29 (1,45 0,22 Gewichteter Durchschnitt ausstehender Stammaktien unverwässert 50,0 49,6 49,9 49,5 Ergebnis (Verlust) je Stammaktie unter Annahme von Verwässerung (0,28 (0,29 (1,45 0,21 Gewichteter Durchschnitt Stammaktien unter Annahme von Verwässerung 50,0 49,6 49,9 51,7

GENERAL CABLE CORPORATION UND TOCHTERGESELLSCHAFTEN Konsolidierte Gewinn- und Verlustrechnung Segmentangaben (in Millionen ) (ungeprüft) Drei Bilanzmonate zum Neun Bilanzmonate zum 29. September 30. September 29. September 30. September 2017 2016 2017 2016 Umsatzerlös (ausgewiesen) Nordamerika 578,2 496,1 1.681,4 1.565,2 Europa 223,8 212,1 619,1 663,5 Lateinamerika 185,6 158,0 491,5 481,2 Afrika/Asien-Pazifik 6,4 58,3 63,3 238,5 Gesamt 994,0 924,5 2.855,3 2.948,4 Umsatzerlös (metallpreisbereinigt) (1) Nordamerika 578,2 552,3 1.681,4 1.705,8 Europa 223,8 229,2 619,1 706,2 Lateinamerika 185,6 186,4 491,5 550,2 Afrika/Asien-Pazifik 6,4 68,0 63,3 268,3 Gesamt 994,0 1.035,9 2.855,3 3.230,5 Umgesetzte Metallmenge Nordamerika 152,5 136,2 441,4 415,5 Europa 37,7 37,3 112,3 116,3 Lateinamerika 64,3 57,8 173,2 176,8 Afrika/Asien-Pazifik 0,8 16,7 14,5 72,3 Gesamt 255,3 248,0 741,4 780,9 Betriebsergebnis (-verlust) Nordamerika 19,0 10,0 64,7 101,5 Europa 0,1 10,8 (6,0 17,0 Lateinamerika 6,0 (7,1 12,9 (10,4 Afrika/Asien-Pazifik (24,3 (9,0 (69,8 (29,6 Gesamt 0,8 4,7 1,8 78,5 Bereinigter Betriebsertrag (-verlust)(2) Nordamerika 33,5 33,2 106,7 104,8 Europa 3,5 5,2 0,1 25,1 Lateinamerika 6,0 (6,3 13,1 (7,2 Gesamt 43,0 32,1 119,9 122,7 Metallpreisbereinigte Umsatzrendite(3) Nordamerika 5,8 6,0 6,3 6,1 Europa 1,6 2,3 0,0 3,6 Lateinamerika 3,2 -3,4 2,7 -1,3 Gesamt 4,4 3,3 4,3 4,1 Kapitalaufwendungen Nordamerika 10,2 13,7 43,5 30,2 Europa 6,0 4,2 23,0 13,1 Lateinamerika 2,3 3,2 5,2 9,8 Afrika/Asien-Pazifik 0,3 0,2 0,4 Gesamt 18,5 21,4 71,9 53,5 Abschreibungen u. Wertminderungen Nordamerika 8,3 10,2 26,6 32,1 Europa 5,8 5,6 16,8 17,0 Lateinamerika 4,1 4,3 12,3 12,7 Afrika/Asien-Pazifik 0,2 3,4 1,1 4,5 Gesamt 18,4 23,5 56,8 66,3 Umsatzerlöse nach Hauptproduktlinien Stromversorgung 334,5 329,6 988,2 1.054,1 Strominfrastruktur 254,3 222,7 732,3 761,1 Bau 230,1 203,6 627,2 603,7 Kommunikation 126,8 115,9 375,2 360,7 Drahtwalzprodukte 48,3 52,7 132,4 168,8 Gesamt 994,0 924,5 2.855,3 2.948,4

(1) Der metallpreisbereinigte Umsatzerlös, eine nicht GAAP-konforme Finanzkennzahl, wird zum Vergleich von Umsatzerlösen für verschiedene Zeiträume ohne die Einflüsse von Metallpreiseffekten angegeben. (2) Der bereinigte Betriebsertrag (-verlust) ist eine nicht GAAP-konforme Finanzkennzahl. Das Unternehmen weist den bereinigten Betriebsertrag (-verlust) nach Segmenten aus, um die Analyse von Betriebsergebnissen einzelner Geschäftsbereiche zu erleichtern, und zieht diese Finanzkennzahlen auch selbst zur Überwachung der zugrunde liegenden Geschäftsentwicklung heran. Eine Überleitung des ausgewiesenen Betriebsertrags (-verlusts) nach Segmenten zum bereinigten Betriebsertrag (-verlust) nach Segmenten befindet sich im Anhang der Anlegerpräsentation für das dritte Quartal 2017, die auf der Website des Unternehmens verfügbar ist. (3) Die von Metallpreiseffekten bereinigte Umsatzrendite wird anhand des bereinigten Betriebsertrags (-verlusts) berechnet.

GENERAL CORPORATION UND TOCHTERGESELLSCHAFTEN Konsolidierte Bilanzdaten (in Millionen US-Dollar, außer bei Angaben je Aktie) Aktiva 29. September

2017 31. Dezember

2016 Umlaufvermögen: (ungeprüft) Barmittel und Bargegenwerte 72,2 101,1 Forderungen abzgl. Wertberichtigung von 18,6 Mio. Dollar am 29. September 2017 und 20,2 Mio. Dollar am 31. Dezember 2016 766,9 664,5 Warenbestände 733,2 768,2 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten und sonstige 77,4 65,4 Summe Umlaufvermögen 1.649,7 1.599,2 Sachanlagen, Anlage (Ausrüstung), netto 530,4 529,3 Latente Ertragssteuern 9,3 20,4 Goodwill 11,1 12,0 Immaterielle Vermögenswerte, netto 24,4 28,3 Nicht im Konsolidierungsumfang einbegriffene verbundene Unternehmen 0,2 9,0 Sonstige langfristige Vermögenswerte 59,4 43,4 Summe Aktiva 2.284,5 2.241,6 Passiva und Eigenkapital Kurzfristige Verbindlichkeiten Kreditoren 448,4 414,0 Rückstellungen 328,1 419,6 Kurzfristig fälliger Anteil langfristiger Darlehen 54,8 67,5 Summe kurzfristige Verbindlichkeiten 831,3 901,1 Langfristige Darlehen 1.036,2 871,1 Latente Ertragssteuern 125,9 126,7 Sonstige Verbindlichkeiten 168,1 173,8 Summe Verbindlichkeiten 2.161,5 2.072,7 Haftungsverhältnisse und Eventualverbindlichkeiten Summe Eigenkapital: Stammaktien mit 0,01 USD Nennwert, ausgegebene und im Umlauf befindliche Aktien: 29. September 2017 49.780.438 (ohne 9.029.528 Aktien im Eigenbesitz) 31. Dezember 2016 49.390.850 (ohne 9.419.116 Aktien im Eigenbesitz) 0,6 0,6 Zusätzliche Kapitalrücklagen 709,8 711,0 Aktien im Eigenbesitz (163,1 (169,9 Bilanzverlust (201,4 (102,2 Kumulative sonstige Verluste (225,7 (286,4 Gesamteigenkapital der Aktionäre des Unternehmens 120,2 153,1 Minderheitsanteil 2,8 15,8 Summe Eigenkapital 123,0 168,9 Summe Passiva und Eigenkapital 2.284,5 2.241,6

