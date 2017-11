Bad Marienberg - Evonik (ISIN DE000EVNK013/ WKN EVNK01) hat das bereinigte EBITDA im dritten Quartal auf 639 Millionen EUR gesteigert, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Im Vergleich zum dritten Quartal 2016 entspricht dies einem Anstieg um 11 Prozent. Dieser wird maßgeblich getragen von besseren Ergebnissen in den Segmenten Resource Efficiency und Performance Materials. Positiv wirken sich die Beiträge des Spezialadditivgeschäfts des US-Unternehmens Air Products aus, das Evonik zu Beginn des Jahres übernommen hatte. Hinzu kommt erstmals ein Beitrag des Silica-Geschäfts von J.M. Huber, dessen Übernahme Evonik Anfang September abgeschlossen hatte.

Den vollständigen Artikel lesen ...