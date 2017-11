Der Milliardenzukauf des spanischen Klinikbetreibers Quironsalud stärkt dem Medizinkonzern weiterhin den Rücken. Das DAX-Unternehmen konnte auch im 3. Quartal zulegen und sieht sich nun auf einem guten Weg zu seinen Jahreszielen. Dabei wollen die Bad Homburger an der zuletzt in die Kritik gekommenen geplanten Übernahme des US-Generikaherstellers Akorn festhalten. Auch der Dialyseanbieter Fresenius Medical Care bleibt bei seinem Ausblick - obwohl die jüngste Hurrikan-Saison in den USA wie erwartet Spuren in seiner Bilanz hinterlassen hatte. Im 3. Quartal konnte Fresenius den Umsatz, gemessen am Vorjahreszeitraum, um 12 % auf 8,3 Mrd. € steigern. Vor allem die seit Februar in der Bilanz konsolidierten Spanier brachten den Konzern beim Umsatz weiter nach vorne. Die Flüssigmedizin-Sparte KABI konnte zwar dem Preisdruck in den USA dank Mengeneffekten trotzen, wurde aber durch negative Währungseffekte gebremst. Konzernweit verbesserte sich das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) um 5 % auf 1,13 Mrd. €. Das bereinigte Konzernergebnis stieg um 8 % auf 413 Mio. €. Bei FMC stieg der Umsatz um 3 % auf 4,3 Mrd. €. Das operative Ergebnis lag mit 609 Mio. € leicht unter Vorjahr, weil auch wegen der Stürme Zusatzkosten für Patiententransporte in andere Dialysezentren anfielen.



Die Perspektiven für den Konzern stehen sehr gut. 2016 war für Fresenius das 13. Rekordjahr in Folge und 2017 will man Sturm noch eins drauflegen: Im laufenden Jahr soll der Konzernumsatz währungsbereinigt um 15 bis 17 % steigen. Das Konzernergebnis dürfte auf vergleichbarer Basis um 19 bis 21 % wachsen.



