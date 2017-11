Das ist schon witzig, vor 10 Jahren kannten wir bereits den Wert des Internets. Zu diesem Zeitpunkt dachten wir aber, dass wertvolle Domains wie .com, .de, .org und so weiter damit gemeint wären. Erst 2012 expandierte die Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) die generischen Top-Level-Domains (gTLD).



Aber eins nach dem anderen. Wir kommen gleich darauf zurück.



Vor 10 Jahren war das Jahr 2007. Weitere zehn Jahre zuvor hatten wir das Jahr 1997. Amazon (WKN:906866) hatte gerade erst seinen Börsengang im Mai 1997 hinter sich gebracht und nannte sich damals noch ?der führende Online-Einzelhändler für Bücher?. Ich erwähne hier ...

