Von Herbert Rude

FRANKFURT (Dow Jones)--An den europäischen Aktienmärkten setzt sich erst einmal keine einheitliche Tendenz durch. Während der Euro-Stoxx-50 unter schwachen Ergebnissen der Societe Generale und von AXA leidet und mit einem Minus von 1 auf 3.688 Punkte lediglich knapp behauptet notiert, steht der DAX mit einem Plus von 0,3 Prozent auf 13.476 Punkten nur knapp unter seinem Allzeithoch.

Endgültig gestellt werden die Weichen für den Wochenausklang voraussichtlich erst mit dem US-Arbeitsmarktbericht am Nachmittag. Erwartet wird ein sehr starker Bericht mit 315.000 neuen Stellen außerhalb der Landwirtschaft. "Sollte der Dollar im Anschluss zulegen, könnte der DAX auch die 13.500er Marke hinter sich lassen", sagt ein Marktteilnehmer.

Am Morgen liegt der Dollar noch nahe am Schlussniveau vom Donnerstag. Die Berufung von Jerome Powell zum neuen Chef der US-Notenbank ist so erwartet worden. "Sie sollte an den Märkten aber tendenziell positiv aufgenommen werden, denn Powell steht für Kontinuität", sagt Heino Ruland von Ruland Research.

Gestützt wird die Stimmung für die Aktien erst einmal von den Apple-Zahlen. "Die überraschen auf der ganzen Linie positiv", sagt ein Händler mit Blick auf viertes Geschäftsquartal und Ausblick. Nachbörslich legte die Aktie gut 3 Prozent zu auf neue Rekordstände, und in Asien zogen die Aktien der Zulieferer deutlich an. Im TecDAX steigen Dialog Semiconductor um 1,8 Prozent, und übergeordnet profitiert die Stimmung für den gesamten Technologie-Bereich.

Der Staat verabschiedet sich von Renault - und die Börse freut sich

Der Staat baut seine Beteiligung an Renault ab - und die Börse reagiert mit steigenden Kursen. Frankreich verkauft 14 Millionen Aktien an dem Autohersteller. Der Aktienkurs zieht um 3,3 Prozent an.

Societe Generale verlieren dagegen 3,8 Prozent, damit stellt der Banken-Index erst einmal den größten Verlierer unter den Stoxx-Branchen-Indizes. Der Gewinn der Societe Generale ist unter den Erwartungen ausgefallen, statt der prognostizierten 1 Milliarde fielen nur 932 Millionen Euro Gewinn an. "Die Bank ist einfach noch zu abhängig vom Privatkunden-Geschäft, das unter den niedrigen Zinsen leidet", sagt ein Marktteilnehmer. Mit der Internationalisierung sei die Bank aber auf dem richtigen Weg. "Anleger müssen einfach noch Geduld haben", meint er. In Wien stehen CA nach enttäuschenden Zahlen unter Druck. Und AXA verlieren 1,3 Prozent, nachdem der Umsatz zuletzt leicht zurückgegangen ist.

Leicht positiv werden Zahlen und Ausblick von Evonik aufgenommen. Dank eines Zukaufs konnte Evonik den Ausblick anheben. Positiv bewerten Marktteilnehmer aber auch, dass Evonik nun von höheren Preisen spricht. Der Kurs gewinnt 1,7 Prozent.

Gea gewinnen trotz enttäuschender Zahlen 1 Prozent. Die Börse setzt nun auf strategische Veränderungen, möglicherweise auch über ein neues Management.

Platzierung auch in Sulzer

Eine Platzierung belastet den Kurs des schweizerischen Maschinenbauers Sulzer. Renova verkauft 1 Million Sulzer-Aktien zu 123 Franken je Stück. Am Markt fällt der Kurs um 2,4 Prozent auf 123,80 Franken.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.688,14 -0,02 -0,66 12,08 Stoxx-50 3.230,43 0,14 4,57 7,30 DAX 13.475,89 0,26 34,96 17,37 MDAX 26.922,95 0,34 92,06 21,33 TecDAX 2.565,28 0,22 5,65 41,59 SDAX 12.090,22 0,45 54,22 27,01 FTSE 7.576,15 0,28 20,83 6,07 CAC 5.506,08 -0,08 -4,42 13,24 Bund-Future 162,78 0,15 1,68 DEVISEN zuletzt +/- % 0.00 Uhr Do, 18.12 Uhr EUR/USD 1,1644 -0,1% 1,1657 1,1662 EUR/JPY 132,84 -0,1% 132,93 133,05 EUR/CHF 1,1642 -0,1% 1,1650 1,1655 GBP/EUR 1,1203 +0,0% 1,1199 1,1199 USD/JPY 114,08 +0,0% 114,03 114,10 GBP/USD 1,3045 -0,1% 1,3055 1,3059 ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 54,77 54,54 +0,4% 0,23 -4,0% Brent/ICE 60,81 60,62 +0,3% 0,19 +3,7% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.275,54 1.277,64 -0,2% -2,10 +10,8% Silber (Spot) 17,10 17,14 -0,3% -0,05 +7,4% Platin (Spot) 922,95 926,55 -0,4% -3,60 +2,1% Kupfer-Future 3,14 3,14 +0,0% +0,00 +24,5% ===

DJG/hru/cln

(END) Dow Jones Newswires

November 03, 2017 04:34 ET (08:34 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.