Der internationale Technologiekonzern Körber hat den Erwerb der Systec & Services GmbH nach Zustimmung der zuständigen Kartellbehörden mit Wirkung zum 1. November 2017 vollzogen. Mit der Übernahme des deutschen System-Partners stärkt der Konzern sein Geschäftsfeld Pharma-Systeme.



Als System-Partner ist die Systec & Services GmbH auf die Beratung sowie die Implementierung von Produktionsleitsystemen (Manufacturing Execution System, MES) und Track & Trace-Lösungen spezialisiert. Seinen Hauptsitz hat das Unternehmen in Karlsruhe (Deutschland). Ein weiterer Standort befindet sich in Pratteln bei Basel (Schweiz).



Das Unternehmen berät Kunden aus der Pharma- und Biotech-Industrie bei der Auswahl und Implementierung von Software-Lösungen. Bei der Einführung von MES-Systemen und Lösungen zur Rückverfolgung medizinischer Produkte hat die Systec & Services GmbH jahrzehntelange Erfahrung und tiefe Branchenkenntnis.



Über Körber und Medipak Systems



Die Körber AG ist die Holdinggesellschaft eines internationalen Technologiekonzerns mit weltweit rund 11.500 Mitarbeitern. Der Konzern vereint technologisch führende Unternehmen mit mehr als 130 Produktions-, Service und Vertriebsgesellschaften. An Standorten rund um den Globus verbindet Körber die Vorteile einer weltweit präsenten Organisation mit den Stärken hochspezialisierter und flexibler mittelständischer Unternehmen, die ihren Kunden Lösungen, Produkte und Services in den Geschäftsfeldern Automation, Logistik-Systeme, Werkzeugmaschinen, Pharma-Systeme, Tissue und Tabak anbieten.



Die Körber Medipak Systems GmbH ist die Führungsgesellschaft des Geschäftsfelds Pharma-Systeme des Körber-Konzerns, das sechs international agierende Unternehmen vereint: Dividella, Fargo Automation, Mediseal, Rondo, Seidenader Maschinenbau und Werum IT Solutions. Diese bieten weltweit hochwertige Lösungen für die Herstellung, Inspektion und Verpackung pharmazeutischer Produkte sowie für deren Rückverfolgbarkeit an.



Über die Systec & Services GmbH



Die Systec & Services GmbH, mit Hauptsitz in Karlsruhe (Deutschland), ist ein Systemhaus und Lösungsanbieter für Kunden aus der Pharma-, Biotech- und Medizintechnikindustrie. Kernbereiche sind Manufacturing Execution Systeme (MES), Serialisierungs- und Track & Trace-Lösungen, Manufacturing Intelligence-Systeme sowie Validierungsservices und generell Beratungsleistungen in der regulierten Herstellung. Mit rund 80 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern unterstützt die Systec & Services GmbH mehr als 100 Kunden mit dem Ziel, die Produktion effizienter zu machen, die Qualität zu verbessern, sowie konform zu den behördlichen Anforderungen zu agieren.



