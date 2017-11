Gütersloh/Koblenz (ots) -



Das Ludwig Museum Koblenz wird vom 12. November 2017 bis zum 7. Januar 2018 die Ausstellung "Turn of the Fire" der international bekannten Künstlerin Ruth Baumgarte zeigen. Im Rahmen einer exklusiven Preview zugunsten der Stiftung Deutsche Schlaganfall-Hilfe kommt ein Gemälde der 2013 verstorbenen Künstlerin zur Versteigerung.



Die Kunststiftung Ruth Baumgarte wird das mittelformatige Ölbild "In Ägypten" (1985, Öl auf Hartfaser, 40x50cm, unten rechts signiert und datiert) aus dem Nachlass von Ruth Baumgarte zur Auktion zugunsten der Schlaganfall-Hilfe zur Verfügung stellen. Durchgeführt wird die Auktion von der bekannten Christie's-Auktionatorin Nina Kretzschmar.



Zur Auktion zugelassen sind im Vorfeld auch schriftliche Gebote sowie telefonische Gebote am Abend. Das Eingangsgebot liegt bei 15.000 EUR. Schriftliche Angebote können ab sofort an die Kunststiftung Ruth Baumgarte gerichtet werden unter E-Mail: baumgarte-ausstellung@ludwigmuseum.org. Unter Tel. 0521 56031-11 können sich Interessenten für die telefonische Teilnahme an der Auktion anmelden.



