Zürich - Die Management- und Technologieberatung BearingPoint ist mit dem Chartis RiskTech100 2018 Award in der Kategorie "Regulatory Reporting" ausgezeichnet worden und hat in den Rankings einen hervorragenden Platz 33 erreicht. Vor zwei Jahren wurde BearingPoint zum ersten Mal in dieses prestigeträchtige Ranking aufgenommen worden. Im letzten Jahr machte das Unternehmen einen historischen Sprung um 27 Plätze in die Top 30 der RiskTech100 Rankings, die weltweit als die umfassendste unabhängige Analyse der weltgrössten Anbieter von Risk- und Compliance-Technologie gelten.

Mit der Produktlinie RegTech ist BearingPoint ein international führender Anbieter für innovative Lösungen im Bereich Regulatory und Risk Technology (RegTech/RiskTech) sowie Services für das aufsichtsrechtliche Meldewesen für Banken, Versicherungen sowie Aufsichtsbehörden und Zentralbanken.

Jürgen Lux, Globaler Leiter Solutions bei BearingPoint, kommentiert: "Dieser Award macht uns besonders

