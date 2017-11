Kirchhoff Consult begleitet erfolgreichen Börsengang des Lasertechnolgieunternehmens Mynaric AG

DGAP-News: Kirchhoff Consult AG / Schlagwort(e): Börsengang Kirchhoff Consult begleitet erfolgreichen Börsengang des Lasertechnolgieunternehmens Mynaric AG 03.11.2017 / 10:09 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

PRESSEMITTEILUNG DATUM 3. November 2017

KIRCHHOFF CONSULT BEGLEITET ERFOLGREICHEN BÖRSENGANG DES LASERTECHNOLGIEUNTERNEHMENS MYNARIC AG

Am 30. Oktober feierte die Mynaric AG ihr erfolgreiches Börsendebüt an der Frankfurter Wertpapierbörse. Im Zuge einer mehrfach überzeichneten Kapitalerhöhung nahm der Hersteller von laserbasierten Kommunikationstechnologien rund 27,3 Millionen Euro ein. Die Preisfestlegung erfolgte bei 54 Euro je Aktie und damit am oberen Ende der Preisspanne, die zwischen 45 Euro und 54 Euro je Aktie gelegen hatte. Insgesamt wurden 506.000 neue Aktien ausgegeben.

Auf das Börsenparkett wurde das Unternehmen aus Gilching bei München von der Kirchhoff Consult AG begleitet. Die Hamburger Spezialisten für Investor Relations und Finanz-PR unterstützten Mynaric bei der Entwicklung eines gezielten Kommunikationskonzepts, der Planung und Umsetzung der relevanten Investor-Relations-Aktivitäten sowie der aktiven Kommunikation mit der Finanzpresse.

"Wir freuen uns sehr über den erfolgreichen Börsengang unseres Kunden. Das große Interesse von institutionellen wie auch privaten Investoren belegt deren Vertrauen in die Technologie und die Zukunft der Mynaric AG. Der Erfolg ist nicht zuletzt auch das Resultat einer vertrauensvollen Zusammenarbeit zwischen allen an der Transaktion beteiligten Parteien. Wir freuen uns darauf, die Mynaric AG auch auf ihrem zukünftigen Wachstumspfad zu begleiten und zu sehen, wie das 'Internet über den Wolken' Realität wird", so Klaus Rainer Kirchhoff, Vorstandsvorsitzender der Kirchhoff Consult AG.

Die Mynaric AG ist ein Hersteller von Laserkommunikationstechnologien zum Aufbau von dynamischen Kommunikationsnetzwerken in der Luft und im Weltall. Zu den Produkten für die kabellose Datenübertragung gehören Bodenstationen und Laserterminals, die es ermöglichen, sehr umfangreiche Datenmengen mit einer hohen Geschwindigkeit über lange Strecken kabellos zu übermitteln. Das Unternehmen wurde 2009 von ehemaligen Mitarbeitern des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt gegründet.

ÜBER KIRCHHOFF Die Kirchhoff Consult AG ist ein Team von Spezialisten in den Bereichen Capital Markets, Corporate Communications und Corporate Social Responsibility. Das Unternehmen ist führend in der Konzeption und Gestaltung von Geschäfts- und Nachhaltigkeitsberichten sowie bei der Begleitung von Börseneinführungen. In den Kompetenzfeldern Advisory, Design, Digital und Film entwickeln rund 60 Mitarbeiter ganzheitliche Lösungsansätze für Kunden aller Größen und Branchen. Kirchhoff Consult ist ein klimaneutrales Unternehmen mit Standorten in Hamburg, Frankfurt, München, Wien, Istanbul und Bukarest.

PRESSEANFRAGEN Kirchhoff Consult AG Anja Ben Lekhal Borselstraße 20 22765 Hamburg T +49 40 60 91 86 55 anja.benlekhal@kirchhoff.de

03.11.2017 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

624777 03.11.2017

AXC0072 2017-11-03/10:09