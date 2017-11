Wien - Bormioli Rocco Holdings S.A. preiste eine EUR denominierte Senior Anleihe im Gesamtvolumen von EUR 280 Mio. und einer Laufzeit von sieben Jahren (7NC1) bei 3mE +350 BP, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Swedish Match habe eine Senior Unsecured Anleihe im Volumen von EUR 200 Mio. an den Primärmarkt gebracht. Die Anleihe mit einer Laufzeit von acht Jahren habe bei MS +65 BP gepreist. Aroundtown Property sei ebenfalls mit einer Senior Unsecured Emission auf dem Primärmarkt aktiv gewesen. Die EUR denominierte Anleihe im Benchmarkformat (EUR 700 Mio.) und einer Laufzeit von sieben Jahren sei bei MS+85 BP gepreist worden (erwartetes Rating: BBB (S&P)). Die erwartete Emission einer Nachhaltigkeitsanleihe der BNG sei gestern bei MS-25 BP gepreist worden (EUR 750 Mio., 7J). Die Daimler AG habe eine Senior Unsecured Emission im Volumen von EUR 500 Mio. und einer Laufzeit von zwei Jahren bei 3mE+13 BP platziert. Aus dem Financial-Segment sei eine Emission der Sparebank 1 SMN mit einem Volumen von EUR 300 Mio. gekommen, bei einer Laufzeit von drei Jahren und einem Pricing von 3mE +23 BP an den Primärmarkt. (03.11.2017/alc/a/a)

