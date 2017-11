Kurz vor dem Besuch von US-Präsident Trump in China hat die Regierung in Peking den Kurs in der Nordkorea-Krise verteidigt. Trump wird ab heute für zwei Wochen durch Asien reisen und besucht neben China auch Südkorea.

China hat vor dem Besuch von US-Präsident Donald Trump sein Vorgehen in der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...