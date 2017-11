Der Vorstoß soll der Elektromobilität zum Durchbruch verhelfen: Ionity, bei dem BMW, Daimler, VW und Ford mitmischen, will bis Ende des Jahres die ersten 20 von europaweit 400 Schnellladestationen aufbauen.

Das Gemeinschaftsunternehmen der Autokonzerne zum Aufbau von Schnellladestationen für Elektroautos kann loslegen. Die von BMW, Daimler, Ford, Volkswagen, Audi und Porsche gegründete Firma Ionity habe den Geschäftsbetrieb aufgenommen, teilten die Unternehmen am Freitag mit.

In diesem Jahr soll das in München angesiedelte Joint Venture die ersten 20 Stationen an Autobahnen in Deutschland, Österreich und Norwegen mit jeweils mehreren Ladepunkten errichten. Bis 2020 sollen es in ganz Europa 400 werden, damit Elektroautos immer rechtzeitig und rasch Strom tanken können.

Mit dem ersten paneuropäischen Ladenetz werde die Elektromobilität ...

