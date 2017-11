München - In den vergangenen Tagen hat der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) neue Höchststände erreicht und notiert aktuell bei knapp unter 13.500 Punkten, so die DAB BNP Paribas in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: Auch angesichts dieser Entwicklung halten 30 Prozent der unabhängigen Vermögensverwalter, welche die DAB BNP Paribas monatlich im Rahmen des Profi-Börsentrends befragt, deutsche Aktien mittlerweile für überbewertet.

Den vollständigen Artikel lesen ...