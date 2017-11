Eine Milliarde Euro hatte der Verband bei der Vorstellung der Studie "Chemie 4.0 - Wachstum durch Innovation in einer Welt im Umbruch" im Gepäck. Der Betrag soll in den kommenden drei bis fünf Jahren in Digitalisierungsprojekte und die Entwicklung neuer digitaler Geschäftsmodelle fließen, so der VCI. Zusammen mit Ideen zur Kreislaufwirtschaft wird die Digitalisierung demnach die vierte Entwicklungsstufe in der 150-jährigen Geschichte der Branche auslösen. Ein Schlüssel dazu wird die Nutzung digitaler Massendaten sein, mit denen die Branche ihre Rolle in den Wertschöpfungsketten erweitern und neue Geschäftsmodelle entwickeln will. "Wir verfügen über zukunftsorientierte Lösungen, um die zirkuläre Wirtschaft voranzutreiben", sagte VCI-Präsident Kurt Bock zum Potenzial von Chemie 4.0 für die Entwicklung der Unternehmen.

Nicht nur Effizienzgewinne in der Produktion, wie sie bislang durch Automatisierung und vorausschauende Wartung angestrebt werden, stehen im Fokus, sondern auch die virtuelle Realität und fortgeschrittene Simulationen in Forschung und Entwicklung. Die Produkte aus den Retorten der Chemie und Pharmaindustrie sollen künftig vermehrt mit digitalen Dienstleistungen verknüpft werden.

Chemie 4.0 setzt auf Digitalisierung und "zirkuläre Wirtschaft"

Und so stellt sich der Chemieverband die Chemie 4.0 vor: Der Begriff "Kreislaufwirtschaft" wird erweitert - die VCI-/Deloitte-Studie spricht von der "zirkulären Wirtschaft", in der es nicht nur um klassisches Rohstoff-Recycling geht, sondern die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...