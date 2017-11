NFP Zahlen und Dow Jones: Allem Anschein nach startet der US Aktienmarkt heute sehr positiv in den NFP Friday. Dadurch konnte auch die relativ frisch eröffnete Long-Position im Dow Jones etwas gestärkt werden. Da die ADP Zahlen bereits hervorragend ausfielen, darf meiner Meinung nach evtl. auch bei der heutigen Veröffentlichung der Non Farm Payrolls von einem soliden bis sehr guten Ergebnis ausgegangen ...

