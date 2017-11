Bonn - Der Aufschwung am deutschen Arbeitsmarkt hat sich im Oktober fortgesetzt, so die Analysten von Postbank Research.In saisonbereinigter Rechnung sei die Zahl der Arbeitslosen um 11 Tsd. Personen gefallen, nachdem sie im Vormonat sogar um 23 Tsd. gesunken sei. Zugleich habe sich die Zahl der gemeldeten offenen Stellen um 8 Tsd. auf 760 Tsd. erhöht. Erfahrungsgemäß liege die tatsächliche Zahl zu besetzender Arbeitsstellen aber wesentlich höher. Überdies sei die Zahl der Beschäftigten im September um 41 Tsd. gegenüber dem Vormonat gestiegen. Im Vorjahresvergleich habe sich ein Zuwachs um 653 Tsd. ergeben. Die Beschäftigungsentwicklung stehe damit unter Volldampf. Dies bedeute aber auch, dass es für Arbeitgeber immer schwieriger werde, offene Stellen adäquat zu besetzen. In Anbetracht der sehr guten Aussichten für die Konjunktur dürften die Überhitzungserscheinungen am deutschen Arbeitsmarkt 2018 deutlich zunehmen.

