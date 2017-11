Düsseldorf - In Großbritannien hat das Monetary Policy Committee der Bank of England auf seiner gestrigen Sitzung mit 7:2 Stimmen für die erste Leitzinserhöhung seit Juli 2007 (um 25 BP auf 0,50%) votiert, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Mit der Zinserhöhung sei allgemein gerechnet worden. Die Analysten würden noch einen weiteren Zinserhöhungsschritt um erneut 25 BP im Mai des kommenden Jahres erwarten. Laut Notenbankchef Mark Carney müsse mit Blick auf die nächsten drei Jahre zudem mit zwei weiteren Zinserhöhungsschritten gerechnet werden, um die Inflation auf die Zielnorm von 2% zu bringen.

