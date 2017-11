Hamburg - Die Rally am Ölmarkt setzte sich in der vergangenen Woche ungebremst fort, so die Analysten der HSH Nordbank AG.Brentöl habe am Freitag erstmals seit Juli 2015 die Marke von 60 US-Dollar/Barrel übersprungen und notiere gegenwärtig bei 61,5 US-Dollar. WTI sei im Schlepptau auf ein 10-Monatshoch von 54 US-Dollar/Barrel gestiegen. Robuste Ölfundamentaldaten und das dynamisch globale konjunkturelle Umfeld seien vorrangig für diesen Preisanstieg verantwortlich. So schreite der globale Öllagerabbau weiter voran: Die OPEC-Staaten hätten dank der starken Nachfrage nach Öl in diesem Jahr von bisher durchschnittlich 1,7 Mio. Barrel/Tag und der Produktionskürzungen bereits 70% ihres Ziels erreicht. Das Ziel sei, die globalen Öllagerbestände auf den Fünfjahresdurchschnitt zurückzuführen.

Den vollständigen Artikel lesen ...