Nach der Übernahme durch PSA will der Autohersteller Opel am kommenden Donnerstag seinen Sanierungskurs vorstellen. Experten rechnen mit dem Abbau tausender Arbeitsplätze.

Der vom französischen PSA-Konzern übernommene Autohersteller Opel verliert auf seinem Sanierungskurs keine Zeit. Der neue Chef Michael Lohscheller will seinen "Zukunftsplan" am kommenden Donnerstag in Rüsselsheim vorstellen, wie das Unternehmen am Freitag mitteilte. Damit wird die beim Vertragsabschluss Anfang August angekündigte Frist von 100 Tagen eingehalten.

An ...

Den vollständigen Artikel lesen ...