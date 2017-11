Die Berichte zum amerikanischen und kanadischen Arbeitsmarkt werden heute veröffentlicht Investoren sollten ebenfalls einen Blick auf den ISM-Dienstleistungsindex werfen Der Dienstleistungsindex (PMI) aus Großbritannien könnte, nach der Zinserhöhung der BoE am Donnerstag, mehr Aufschluss über die Konjunkturlage liefern Einige Reden von Zentralbankmitgliedern stehen heute auf der Agenda

Zusammenfassung:Die Berichte zum amerikanischen und kanadischen Arbeitsmarkt werden heute veröffentlicht und vermutlich am Ende der Woche nochmal für ordentlich Volatilität an den Finanzmärkten sorgen. Da die Fed im Dezember mit großer Wahrscheinlichkeit die Zinsen erhöhen wird, werden sich die Märkte vor allem auf die neuen Arbeitsmarktdaten fokussieren, da Investoren und Entscheidungsträger einen steigenden Lohndruck erwarten. Außerdem sollte der Dienstleistungsindex (PMI) beachtet werden wenn es um die Preisveränderungen (beim nicht-verarbeitenden Gewerbe) geht. 10:30 Uhr - Dienstleistungsindex (PMI) aus Großbritannien: Wie es bereits viele erwartet hatten, erhöhte die Bank of England bei ihrer Sitzung im November die Zinsen. Allerdings skizziert ...

