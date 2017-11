Dass die Wall Street am Donnerstag nach einem anfangs leicht nachgebenden Handel neue Rekorde erreichte, war der Ernennung von Jerome Powell zum neuen Vorsitzenden der Federal Reserve durch US-Präsident Donald Trump geschuldet. Trump gab diese Entscheidung am Donnerstag in einer Ansprache in Washington bekannt. Powell vertritt schließlich einen ähnlich taubenhaften geldpolitischen Ansatz wie seine noch bis Februar amtierende Vorgängerin Janet Yellen, die von Trumps Vorgänger Barack Obama ins Amt gebracht worden war. Powell, der bereits seit 2012 dem Gouverneursrat der Notenbank angehört, dürfte bei weiteren Zinserhöhungen ähnlich behutsam vorgehen wie bislang Yellen, hieß es am Markt. Eine Bedingung für den weiteren Aufschwung am US-Aktienmarkt, weshalb die Marktteilnehmer in den letzten Tagen mit Spannung diese Entscheidung erwartet hatten, bleibt also erhalten. Setzt zudem die aktuelle Berichtssaison ihre positiven Zahlenvorlagen fort, könnte die Wall Street und mit ihr der US-amerikanische Leitindex Dow Jones weiter nach oben in Richtung der nächsten runden Zahlen von 24000 und 25000 Punkten steigen. Letztere würde einen Anstieg um 6,3 Prozent darstellen, wobei der Dow Jones seit Jahresanfang bereits um 19 Prozent ...

