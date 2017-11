BOOST Issuer plc -Daily Fund Prices 02-Nov-17 Fund Dealing ISIN Code Shares in Base Net Assets NAV/Share Date Issue Currency



Boost FTSE 100 3x 02/11/2017 IE00B88D2999 20153 GBP 4635525.31 230.0166382 Leverage Daily ETP



Boost FTSE 100 3x 02/11/2017 IE00B7VB3908 443891 GBP 6866989.319 15.46998997 Short Daily ETP



Boost EURO STOXX 50 3x 02/11/2017 IE00B7SD4R47 383027 EUR 97112015.01 253.5383015 Leverage Daily ETP



Boost EURO STOXX 02/11/2017 IE00B8JF9153 1181419 EUR 7691841.173 6.5106801 50 3x Short Daily ETP



Boost LevDAX 3x 02/11/2017 IE00B878KX55 32375 EUR 10003765.07 308.9966045 Daily ETP



Boost ShortDAX 02/11/2017 IE00B8GKPP93 937613 EUR 5394888.311 5.753854 3x Daily ETP



Boost S&P 500 3x 02/11/2017 IE00B7Y34M31 27414 USD 14782450.62 539.2299781 Leverage Daily ETP



Boost S&P 500 3x 02/11/2017 IE00B8K7KM88 5822816 USD 42743162.85 7.3406343 Short Daily ETP



Boost NASDAQ 100 3x 02/11/2017 IE00B8W5C578 9357 USD 8810431.216 941.5871771 Leverage Daily ETP



Boost NASDAQ 100 3x 02/11/2017 IE00B8VZVH32 6156097 USD 21166737.32 3.4383372 Short Daily ETP



Boost WTI Oil 3x 02/11/2017 IE00B7ZQC614 205016567 USD 167586897.4 0.817431 Leverage Daily ETP



Boost WTI Oil 3x 02/11/2017 IE00B7SX5Y86 592653 USD 35912422.94 60.5960367 Short Daily ETP



Boost Gold 3x Leverage 02/11/2017 IE00B8HGT870 663848 USD 15311917.67 23.065397 Daily ETP



Boost Gold 3x Short 02/11/2017 IE00B6X4BP29 38475 USD 4239412.818 110.1861681 Daily ETP



Boost Copper 3x 02/11/2017 IE00B8JVMZ80 77513 USD 2002035.234 25.8283802 Leverage Daily ETP



Boost Copper 3x 02/11/2017 IE00B8KD3F05 71997 USD 4100601.094 56.9551661 Short Daily ETP



Boost Natural Gas 02/11/2017 IE00B8VC8061 198390576 USD 49772584.81 0.2508818 3x Leverage Daily ETP



Boost Natural Gas 02/11/2017 IE00B76BRD76 150782 USD 6031620.722 40.0022597 3x Short Daily ETP



Boost Silver 3x 02/11/2017 IE00B7XD2195 4579197 USD 16971616.83 3.706243 Leverage Daily ETP



Boost Silver 3x 02/11/2017 IE00B8JG1787 16715 USD 1613055.662 96.5034796 Short Daily ETP



Boost FTSE 100 2x 02/11/2017 IE00B94QKF15 56180 GBP 2215514.422 39.43599896 Short Daily ETP



Boost FTSE 100 1x 02/11/2017 IE00B94QKG22 37367 GBP 2432299.605 65.09218309 Short Daily ETP



Boost FTSE 100 2x 02/11/2017 IE00B94QKC83 2627 GBP 430709.6226 163.9549382 Leverage Daily ETP



Boost FTSE 250 1x 02/11/2017 IE00BBGBF313 389395 GBP 20420069.73 52.44050317 Short Daily ETP



Boost FTSE 250 2x 02/11/2017 IE00B94QKJ52 13186 GBP 2963491.005 224.7452605 Leverage Daily ETP



Boost TOPIX 1x Short 02/11/2017 IE00BBGBF420 51500 JPY 252038211.1 4893.945846 Daily ETP



Boost TOPIX 2x Leverage 02/11/2017 IE00BBGBF537 8140 JPY 167780879.2 20611.90163 Daily ETP



Boost Palladium 02/11/2017 IE00B94QLR02 18585 USD 907670.3748 48.8388687 1x Short Daily ETP



Boost Palladium 02/11/2017 IE00B94QLN63 7471 USD 1048445.44 140.3353554 2x Leverage Daily ETP



Boost Natural Gas 02/11/2017 IE00B94QL251 4863 USD 693745.2957 142.6578852 2x Short Daily ETP



Boost Natural Gas 02/11/2017 IE00B94QKX96 55951 USD 226827.8662 4.0540449 2x Leverage Daily ETP



Boost Gold 2x Short 02/11/2017 IE00B94QKT50 5200 USD 369666.038 71.0896227 Daily ETP



Boost Gold 1x Short 02/11/2017 IE00B94QKW89 7394 USD 645410.7912 87.2884489 Daily ETP



Boost Gold 2x Leverage 02/11/2017 IE00B94QKS44 5957 USD 494193.7684 82.960176 Daily ETP



Boost Silver 2x 02/11/2017 IE00B94QL921 3015 USD 180376.4739 59.8263595 Short Daily ETP



Boost Silver 2x 02/11/2017 IE00B94QL699 14638 USD 681856.1794 46.5812392 Leverage Daily ETP



Boost FTSE MIB 3x 02/11/2017 IE00B873CW36 5157195 EUR 46231580.2 8.9644817 Short Daily ETP



Boost FTSE MIB 3x 02/11/2017 IE00B8NB3063 389199 EUR 39476914.64 101.4311821 Leverage Daily ETP



Boost BTP 10Y 3x 02/11/2017 IE00BKT09149 12780 EUR 1697319.127 132.8105733 Leverage Daily ETP



Boost BTP 10Y 3x 02/11/2017 IE00BKS8QM96 281001 EUR 13838217.96 49.246152 Short Daily ETP



Boost Bund 10Y 3x 02/11/2017 IE00BKT09255 7300 EUR 973957.1312 133.4187851 Leverage Daily ETP



Boost Bund 10Y 3x 02/11/2017 IE00BKS8QN04 1286259 EUR 72312221.6 56.2190209 Short Daily ETP



Boost Gilts 10Y 3x 02/11/2017 IE00BKT09479 821 GBP 115324.4114 140.4682234 Leverage Daily ETP



Boost Gilts 10Y 3x 02/11/2017 IE00BKS8QQ35 150404 GBP 7582660.791 50.41528677 Short Daily ETP



Boost US Treasuries 10Y 3x 02/11/2017 IE00BKT09032 2500 USD 267195.182 106.8780728 Leverage Daily ETP



Boost US Treasuries 10Y 3x 02/11/2017 IE00BKS8QT65 132211 USD 10377177.04 78.4895133 Short Daily ETP



Boost EURO STOXX Banks 02/11/2017 IE00BLS09N40 431686 EUR 17869356.84 41.3943395 3x Leverage Daily ETP



Boost EURO STOXX Banks 02/11/2017 IE00BLS09P63 411820 EUR 6489321.889 15.7576657 3x Short Daily ETP



Boost Long USD Short 02/11/2017 IE00BLNMQS92 40941 EUR 4456136.714 108.8428889 EUR 5x Daily ETP



Boost Short USD Long 02/11/2017 IE00BLNMQT00 70136 EUR 2853728.924 40.6885041 EUR 5x Daily ETP



Boost WTI 02/11/2017 IE00BVFZGC04 175808 USD 2984450.557 16.9756243 Oil ETC



Boost WTI Oil 1x 02/11/2017 IE00BVFZGF35 11077 USD 1072224.974 96.7974157 Short Daily ETP



Boost WTI Oil 2x 02/11/2017 IE00BVFZGG42 29385 USD 895774.0061 30.4840567 Leverage Daily ETP



Boost WTI Oil 2x 02/11/2017 IE00BVFZGH58 8560 USD 539848.3934 63.0664011 Short Daily ETP



Boost Brent 02/11/2017 IE00BVFZGD11 377613 USD 7422287.305 19.6558045 Oil ETC



Boost Gold 02/11/2017 IE00BVFZGK87 110868 USD 2896575.728 26.126346 ETC



Boost Natural Gas 02/11/2017 IE00BVFZGL94 43751 USD 952874.152 21.7794828 ETC



Boost BTP 10Y 5x 02/11/2017 IE00BYNXNS22 147650 EUR 6362685.998 43.0930308 Short Daily ETP



Boost Bund 10Y 5x 02/11/2017 IE00BYNXPH56 59676 EUR 2917813.305 48.8942507 Short Daily ETP



Boost US Treasuries 10Y 5x 02/11/2017 IE00BYNXPJ70 19254 USD 1506234.093 78.2296714 Short Daily ETP



Boost Long USD Short 02/11/2017 IE00BYNXPK85 7395 EUR 566922.8569 76.6629962 EUR 4x Daily ETP



Boost Short USD Long 02/11/2017 IE00BYNXPM00 16962 EUR 1509872.654 89.0150132 EUR 4x Daily ETP



Boost Brent Oil 3x 02/11/2017 IE00BYTYHS72 194399 USD 7273914.474 37.417448 Leverage Daily ETP



Boost Brent Oil 3x 02/11/2017 IE00BYTYHR65 187057 USD 3760870.754 20.1054799 Short Daily ETP



Boost Emerging Markets 3x 02/11/2017 IE00BYTYHN28 24542 USD 5965161.414 243.059303 Leverage Daily ETP



Boost Emerging Markets 3x 02/11/2017 IE00BYTYHM11 11000 USD 278788.9819 25.3444529 Short Daily ETP



Boost S&P 500 VIX Short-Term Futures 02/11/2017 IE00BYTYHQ58 28941978 USD 6756539.494 0.2334512 2.25x Leverage Daily ETP



Boost FTSE MIB Banks 02/11/2017 IE00BYMB4Q22 133106 EUR 20671794.3 155.3032493 ETP



This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients. The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.



Source: Boost Issuer PLC via GlobeNewswire



B9CMSS0R24



Copyright RTT News/dpa-AFX