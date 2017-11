IRW-PRESS: Friday Night Inc.: Friday Night Inc. und MariMed Advisors unterzeichnen Exklusivlizenzvereinbarung für Nevada; Executive VP verstärkt Team

VANCOUVER, B.C., KANADA (3. November 2017) - Friday Night Inc. (Friday Night) (CSE: TGIF) (FWB: 1QF) (OTC: VPGDF) freut sich bekannt zu geben, dass mit MariMed Advisors eine Vereinbarung getroffen wurde. Bei dieser Vereinbarung handelt es sich um die Vergabe einer Exklusivlizenz für die Herstellung von MariMeds THC-Produkten, zu denen die einzigartige Produktlinie Melts zur sublingualen Anwendung, die THC- und CBD-Produktlinie Mints, die Produkte der Marke Kalm Corn sowie die Produktlinien Betty Eddies und Berry Bombs zählen. MariMeds Cannabisaufgussprodukte der Marke Kalm Fusion sind Produkte auf natürlicher Basis in exakter Dosierung, mit denen der Anwender selbst wählen kann, wie rasch die jeweilige Cannabistherapie ihre Wirkung im Körper entfalten soll.

Exklusive Produktlizenzvereinbarung für Nevada

Alternative Medicine Association (AMA), ein Unternehmen von Friday Night, wird auf exklusiver Basis, und unter Anwendung seiner eigenen Verfahren, diese und andere MariMed-Produkte herstellen und vertreiben und alle Ausgabestellen in Nevada damit beliefern.

Absichtserklärung für Cannabisanbau

Neben dieser exklusiven Produktlizenzvereinbarung hat Alternative Medicine Association mit MariMed auch eine gesonderte Absichtserklärung im Namen von dessen Kunden Harvest Foundation - einem in Nevada ansässigen Lizenznehmer für den Anbau von Cannabis für medizinische Zwecke und als Genussmittel - unterzeichnet. Die Absichtserklärung regelt den Betrieb und die Verwaltung einer Aufzuchtanlage auf 10.000 Quadratfuß Nutzfläche, die in vorteilhafter Lage gleich neben der bestehenden AMA-Anlage in Las Vegas (Nevada) angesiedelt ist. Daraus ergeben sich für beide Vertragsparteien viele logistische Vorteile. Gemäß der Absichtserklärung wird AMA die Aufzucht von Harvest Foundation verwalten und alle hergestellten Produkte - Trim und Blüte - zu einem Fixpreis pro Pfund ankaufen. Trim wird zur Herstellung von Ölen verwendet; ein Teil wird als Aufguss in den für MariMed hergestellten Produkten verwendet, der Rest wird in AMA-Produkte eingearbeitet.

Friday Night freut sich über die Partnerschaft mit MariMed Advisors, die es AMA ermöglicht, sein Produktsortiment zu erweitern und vor allem eine zusätzliche Versorgungsquelle von Ausgangsmaterial - Trim und Blüte - für den stark wachsenden Markt in Nevada sicherzustellen.

Mark Zobrist, geschäftsführender Gesellschafter von AMA, erklärt: Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit MariMed Advisors als Partner und darüber, für die Herstellung und den Vertrieb der beliebten Cannabisaufgussprodukte dieses Unternehmens ausgewählt worden zu sein. MariMed ist für seine exakt dosierten Produkte in einzigartiger, praktischer Verpackung für medizinische Zwecke und Genusszwecke bekannt. Das Unternehmen ist für diesen nicht nur in Las Vegas, sondern in ganz Nevada rasch wachsenden Markt die richtige Wahl. Wir sehen dem Umsatzwachstum mit großer Erwartung entgegen.

Cameron Watt zum Executive Vice President bestellt

Friday Night freut sich darüber hinaus bekannt geben, dass Herr Cameron Watt mit der Funktion des Executive Vice President betraut wurde. Herr Watt hat in über 30 Jahren erfolgreich Geschäftsverhandlungen geführt und strategische Führungserfahrungen in verschiedenen Branchen gesammelt. Zu seinen Stärken zählen die Entwicklung, der Aufbau und die Leitung von Unternehmen. Als Absolvent eines Wirtschaftsstudiums am British Columbia Institute of Technology ist Herr Watts darauf spezialisiert, Erfolge und Leistungen abzuliefern und war maßgeblich am raschen Wachstum verschiedener Organisationen in wettbewerbsorientierten Märkten beteiligt.

Über MariMed Advisors:

MariMed ist ein Unternehmensberatungsspezialist im medizinischen Cannabissektor, der Unternehmen der Branche bei der Planung und Entwicklung, beim Betrieb, bei der Finanzierung und Optimierung der Aufzucht, Produktion und Auslieferung von medizinischem Cannabis begleitet. Das Team von MariMed hat bereits in vielen Staaten moderne und den gesetzlichen Auflagen entsprechende Cannabisanlagen entwickelt. Diese Anlagen dienen Gartenbauern, Cannabisproduzenten und Ausgabestellen als Kompetenzmodelle. MariMed ist Innovationsführer bei präzisionsdosierten Medikamenten auf Cannabisbasis, die in der Behandlung von speziellen medizinischen Erkrankungen zum Einsatz kommen. Die Markenprodukte von MariMed, wie z.B. Kalm Fusion, werden in Lizenz hergestellt und in US-Bundesstaaten, in denen Cannabis legalisiert wurde, vertrieben. Zusätzliche Informationen erhalten Sie unter www.MarimedAdvisors.com

Über Friday Night Inc.

Friday Night Inc. ist ein börsennotiertes kanadisches Unternehmen, das cannabis- und hanfbasierte Aktiva in Las Vegas (Nevada) besitzt und kontrolliert. Das Unternehmen besitzt 91 % von Alternative Medicine Association LC (AMA), einer lizenzierten Anbau- und Produktionseinrichtung für Cannabis zu medizinischen Zwecken und zur Anwendung durch Erwachsene, in der eine eigene Reihe von einzigartigen Produkten auf Basis von Cannabis sowie Marken Dritter hergestellt werden. Infused MFG, ebenfalls eine Tochtergesellschaft, die sich zu 91 % im Besitz des Unternehmens befindet, produziert CBD-Produkte auf Hanfbasis, die mit qualitativ hochwertigen Biozutaten sorgfältig hergestellt werden. Das Hauptaugenmerk von Friday Night Inc. ist auf die Stärkung und Erweiterung dieser Betriebe innerhalb und außerhalb des Bundesstaates gerichtet. Besuchen Sie unsere Webseite http://fridaynightinc.com

Nähere Informationen erhalten Sie über: Joe Bleackley, Corporate Communications 604-674-4756 Joe@FridayNightInc.com

Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen: Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Mit der Verwendung von Ausdrücken wie prognostizieren, fortsetzen, schätzen, erwarten, können, werden, planen, sollten, glauben und ähnlichen Ausdrücken soll auf zukunftsgerichtete Aussagen hingewiesen werden. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die Erwartungen und Annahmen, auf denen solche zukunftsgerichteten Aussagen beruhen, angemessen sind, sollten solche zukunftsgerichteten Aussagen nicht überbewertet werden, da das Unternehmen nicht garantieren kann, dass sich diese als richtig erweisen werden. Da sich zukunftsgerichtete Aussagen auf zukünftige Ereignisse und Umstände beziehen, sind sie typischerweise Risiken und Unsicherheiten unterworfen. Diese Aussagen wurden unter Bezugnahme auf den Zeitpunkt der Erstellung dieser Pressemeldung getätigt. Aufgrund verschiedener Faktoren und Risiken können sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen unterscheiden, die derzeit erwartet werden. Dazu zählen unter anderem folgende Faktoren: dass das Unternehmen im Rahmen der Lizenz nicht in der Lage ist, neue Kunden in Nevada zu gewinnen; dass das Unternehmen aus der Lizenzvereinbarung keinen Vorteil ziehen kann; sowie diverse Risikofaktoren, die in den vom Unternehmen veröffentlichten Unterlagen beschrieben werden und im Unternehmensprofil auf www.sedar.com zu finden sind. Friday Night ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen offiziell zu aktualisieren, weder aufgrund neuer Informationen bzw. zukünftiger Ereignisse noch aus sonstigen Gründen, es sei denn, dies wird per Gesetz oder von der Canadian Securities Exchange gefordert.

