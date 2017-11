Gablitz - Die Experten vom "ZertifikateReport" stellen in ihrer aktuellen Ausgabe eine Express Aktienanleihe Protect (ISIN DE000HW81FB1/ WKN HW81FB) der HypoVereinsbank (HVB) auf die Volkswagen-Vorzugsaktie (ISIN DE0007664039/ WKN 766403) vor.Bekanntlich sei das Investment in die Volkswagen-Vorzugsaktie nach dem durch das Bekanntwerden des Dieselskandals verursachten Absturz in den vergangenen Jahren mit erheblichen Kursschwankungen verbunden gewesen. Allein in den vergangenen zwölf Monaten habe sich der Aktienkurs innerhalb der beträchtlichen Bandbreite von 113 bis 156 Euro aufgehalten.

