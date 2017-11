London - Lucy O'Carroll, Chefvolkswirtin von Aberdeen Standard Investments, kommentiert die Entscheidung der Bank of England, die Zinsen anzuheben, wie folgt:Das Zeichen dieser Zinserhöhung sei deutlich bedeutender als die tatsächliche ökonomische Auswirkung. Sie nehme lediglich jenen Schnitt zurück, der nach dem EU-Referendum vorgenommen worden sei, um jegliche wirtschaftliche Folgen abzuwehren. Aber es sei eine hilfreiche Erinnerung vor allem für die junge Generation, dass Zinsen - und die Kosten von Schulden - nicht nur fallen, sondern auch steigen könnten. Das sei vor allem in einer Zeit wichtig, in der das Wachstum der Konsumentenverschuldung Besorgnis errege.

