BERLIN (Dow Jones)--Mit Jürgen Trittin (Grüne) und Wolfgang Kubicki (FDP) haben zwei der entscheidenden Unterhändler bei den Sondierungsgesprächen für eine Jamaika-Koalition Zweifel am Zustandekommen eines solchen Bündnisses genährt.

Trittin äußerte sich zwei Wochen nach Beginn der Jamaika-Verhandlungen skeptisch zu den Erfolgschancen und warf Union und FDP fehlende Kompromissbereitschaft vor. "Wir stellen fest, dass andere der Auffassung sind: Wir geben nichts", sagte er im ARD-Morgenmagazin. So werde "man nicht fertig werden". Trittin nannte es "schon sportiv", alle noch strittigen Themen in den nächsten 14 Tagen abarbeiten zu wollen.

Union, FDP und Grüne wollen am Freitag eine Zwischenbilanz ihrer bisherigen Gespräche ziehen. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) will die Sondierungen bis Mitte November abschließen.

Kubicki machte klar, dass er ein Scheitern der Jamaika-Sondierungen für möglich hält. "Die FDP hat keine Angst vor Neuwahlen", sagte der FDP-Vize der Märkischen Allgemeinen. "Wenn Union und Grüne sich auf eine falsche Politik verständigen wollen, werden wir die einzigen sein, die widerstehen." Zwar wolle keiner leichtfertig Neuwahlen. "Aber wenn es dazu kommt, stehen wir als geschlossene Formation da, ganz im Gegensatz zur Konkurrenz", hob Kubicki hervor.

Streit über Migration, Klimaschutz und Diesel

Neuwahlen würden "die Option für einen konsequenten Lagerwahlkampf eröffnen", meinte der stellvertretende FDP-Chef: "Die bürgerlichen Kräfte von FDP und Union gegen SPD, Linke und Grüne". Merkel beschränke sich bei den Jamaika-Sondierungen "überwiegend auf die Rolle der Moderatorin", kritisierte er. Was und wohin die CDU wirklich wolle, sei unklar. "Frau Merkel scheint wie immer auf die eine lange Nacht der langen Messer zu setzen."

In ihren bisherigen Sondierungen haben die möglichen Partner insgesamt über zwölf Themenblöcke gesprochen und dazu mehrere Papiere erstellt. Die Ergebnisse fassten aber vor allem den weiteren Gesprächsbedarf zusammen. Besonders strittig sind die Bereiche Migration, Klimaschutz und Verkehrspolitik.

Am Donnerstag waren die Sondierungen an den beiden Streitthemen Verkehr und Klimaschutz merklich ins Stocken geraten. Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter warf der CDU nach den Gesprächen vor, beim Thema Zukunft des Verbrennungsmotors "Sprechverbote" zu erteilen. Die Grünen drängten die anderen Jamaika-Parteien, ab 2030 die Neuzulassung von Benzin- und Dieselautos zu verbieten. CDU und CSU lehnten dies ab - sie wollten sich nicht einmal darauf einlassen, in einem Papier festzuhalten, dass es hier Meinungsverschiedenheiten gibt.

Beim Klimaschutz stritten besonders Grüne und FDP über den richtigen Weg, weil die Grünen einen schnellen Ausstieg aus der Kohleverstromung wollen. Auch zur Finanzpolitik bezogen beide Parteien widersprüchliche Positionen, obwohl die Verhandler eigentlich ein gemeinsames Papier vereinbart hatten. Weil die FDP aber weiter auf eine vollständige Abschaffung des Soldaritätszuschlages pochte, stellte Trittin den ausgeglichenen Haushalt in Frage.

