Eine Mehrheit der Bundesbürger will laut einer Umfrage, dass Deutschland Vorreiter beim Klimaschutz ist. In der Erhebung von Infratest dimap im Auftrag des "Hessischen Rundfunks" gaben 58 Prozent der Befragten an, dass das Land beim Klimaschutz international vorangehen und Impulse setzen sollte.

27 Prozent finden, dass Deutschland schon viel für den Klimaschutz mache, aber noch andere Probleme zu bewältigen habe. Deshalb sollte nur so viel Klimaschutz betrieben werden, wie in anderen Ländern auch. 13 Prozent sind dagegen der Meinung, dass Deutschland jetzt erst einmal abwarten sollte, bis die ganz großen Klimasünder wie die USA oder China mehr für den Klimaschutz tun. Weitere Ergebnisse der Umfrage: 19 Prozent der Befragten sind der Meinung, dass Klimaschutz der Wirtschaft durch zusätzliche Kosten schadet und Arbeitsplätze vernichtet.

72 Prozent sehen das anders. 74 Prozent der Befragten halten es für realistisch, dass der Klimawandel von Menschen hervorgerufen wird. 18 Prozent sind der Meinung, dass sich das heute noch nicht sagen lasse, und sechs Prozent halten das für übertrieben. Um das Klima zu schützen, würden 29 Prozent der Deutschen am ehesten Abstriche bei Flugreisen machen, 22 Prozent beim Fleischkonsum, ebenfalls 22 Prozent bei der Nutzung des eigenen Autos, und 18 Prozent würden weniger heizen.