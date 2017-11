DARMSTADT (dpa-AFX) - Vor einem Verkauf der Sparte für rezeptfreie Medikamente drängen die betroffenen deutschen Arbeitnehmer des Darmstädter Pharmakonzerns Merck KGaA auf ein Mitbestimmungsrecht. "Wir wollen, dass Merck unter den Interessenten den für Mitarbeiter und Unternehmen besten Kandidaten auswählt", sagte die deutsche Betriebsratsvorsitzende der Consumer-Health-Sparte, Claudia Palesch, am Freitag der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX.

Die Führung des Pharma- und Spezialchemiekonzerns habe in mehrmaligen Gesprächen bereits grundsätzliche Gesprächsbereitschaft signalisiert. Bei der Suche nach dem besten Käufer geht es den Arbeitnehmervertretern laut Palesch vor allem um Beschäftigungszusagen, Tarifbindung und die Standortsicherung.

Merck hatte sein sogenanntes OTC-Geschäft ("Over the Counter") im September zur Disposition gestellt und die Überprüfung verschiedener Optionen angekündigt. Inzwischen deutet alles auf einen Verkauf hin: Unternehmenskreisen zufolge hat der Konzern diese Woche damit begonnen, auf potenzielle Käufer zuzugehen und gewährt diesen Einblick in vertrauliche Geschäfts- und Finanzdaten. Zuvor hatte die "Financial Times" darüber berichtet. Analysten schätzen den Wert der Sparte auf bis zu 4 Milliarden Euro. Mit einer Entscheidung wird bis Anfang 2018 gerechnet./tav/nas/jha/

ISIN DE0006599905

