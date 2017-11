FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 03.11.2017 - 11.00 am



- CITIGROUP CUTS BT GROUP PRICE TARGET TO 275 (310) PENCE - 'NEUTRAL' - CITIGROUP INITIATES GRAINGER PLC WITH 'BUY' - TARGET 335 PENCE - CITIGROUP RAISES TATE & LYLE PRICE TARGET TO 720 PENCE - 'NEUTRAL' - CREDIT SUISSE CUTS STANDARD CHARTERED PRICE TARGET TO 610 (620) P; UNDERPERFORM - CREDIT SUISSE RAISES HASTINGS GROUP PRICE TARGET TO 360 (350) P - 'OUTPERFORM' - GOLDMAN CUTS CENTAMIN PRICE TARGET TO 205 (210) PENCE - 'CONVICTION BUY LIST' - GOLDMAN CUTS PAGEGROUP PRICE TARGET TO 447 (465) PENCE - 'SELL' - JPMORGAN RAISES GLENCORE PRICE TARGET TO 320 (310) PENCE - 'NEUTRAL' - KEPLER CHEUVREUX RAISES TATE & LYLE PRICE TARGET TO 690 (660) PENCE - 'HOLD' - LIBERUM CUTS NEX GROUP PRICE TARGET TO 629 (638) PENCE - 'HOLD' - LIBERUM RAISES GRAFTON GROUP PRICE TARGET TO 860 (770) PENCE - 'HOLD' - PANMURE RAISES SHELL PRICE TARGET TO 2700 (2500) PENCE - 'BUY' - RBC CAPITAL CUTS NOSTRUM OIL PRICE TARGET TO 450 (475) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC CAPITAL RAISES HSBC PRICE TARGET TO 720 (675) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - UBS RAISES LANCASHIRE HLDGS PRICE TARGET TO 830 (800) PENCE - 'BUY'



