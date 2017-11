BERLIN (dpa-AFX) - Kanzlerin Angela Merkel (CDU) hat sich optimistisch über die Chancen für ein Jamaika-Bündnis geäußert. Die Unterhändler hätten in den ersten zehn Tagen ausdauernd und ausführlich über die anstehenden Themen diskutiert, sagte die CDU-Vorsitzende am Freitag bei ihrer ersten öffentlichen Äußerung im Verlauf der Verhandlungen. Sie gehe von weiterhin schwierigen Beratungen in den kommenden Tagen aus. "Aber ich glaube nach wie vor, dass wir die Enden zusammenbinden können, wenn wir uns mühen und anstrengen." Jeder Partner solle dabei seine Identität zur Geltung bringen können, damit daraus etwas Gutes für das Land entstehe. "Die CDU ist jedenfalls dazu bereit", betonte Merkel. In diesem Geist gehe sie in die nächste Etappe der Gespräche./bk/DP/jha

