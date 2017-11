Der flüchtige katalanische Regierungschef treibt einen Keil in die belgische Regierung - und womöglich auch in die ganze EU. Dass Belgien ihn trotz eines europäischen Haftbefehls an Spanien ausliefert, ist nicht sicher.

Am Dienstagmittag tauchte er in einem völlig überfüllten Presseclub auf, am Mittwochmorgen zahlte er angeblich seine Rechnung in einem bescheidenen Hotel in der Nähe des Brüsseler Justizpalast und am Donnerstagnachmittag wurde er in einem Café im Europaviertel der belgischen Hauptstadt gesichtet: Carles Puigdemont ist zum meistgesuchten Mann Belgiens avanciert.

Scharen von Journalisten und Paparazzi fahnden nach ihm - und bald wahrscheinlich auch die belgischen Sicherheitsbehörden. Nachdem der angekündigte europäische Haftbefehl für den abgesetzten katalanischen Regierungschef in Brüssel eingetroffen ist, muss die belgische Polizei den 54-Jährigen wohl verhaften.

Doch wird die belgische Justiz den Katalanen dann auch nach Madrid ausliefern? Das ist die Frage des Tages in Brüssel; sie wird in allen belgischen Medien ausführlich diskutiert. Die Meinungen der Fachleute gehen auseinander. Manche Juristen weisen darauf hin, dass europäische Haftbefehle in aller Regel vollstreckt werden. Nur in extremen Ausnahmefällen könne die Auslieferung verweigert werden.

Spielraum für belgische Richter

Andere Experten erinnern daran, dass die Puigdemont vorgeworfenen Straftaten - Rebellion, Aufruhr und Veruntreuung öffentlicher Gelder - nicht zu den 32 explizit im Gesetz genannten Gründen für einen europäischen Haftbefehl gehören. Das eröffnet den belgischen Richtern gewisse Interpretationsspielräume. Sie könnten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...