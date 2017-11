+51 Prozent: Das Depot 2030 macht einen weiteren Sprung und führt das Börsenwelt-Ranking der Profi-Depots an. Florian Söllner gibt heute im AKTIONÄR-TV-Interview einen Einblick in die Strategie und stellt die wichtigsten Tech-Aktien vor. First Sensor etwa ist 77 Prozent seit Aufnahme gestiegen. Der CEO spricht von "vielen Anfragen" nach LIDAR für Roboterautos. Schnelle 30 Prozent waren mit Intel möglich. Treiber hier: Apple wird künftig wohl verstärkt Intel-Chips einsetzen. Zudem verbauen Autohersteller für das Autonome Fahren immer mehr Intel-Superchips. Zudem: exklusives Interview zu Tesla mit Autolegende Bob Lutz:

