Die amerikanische Vectren Corporation (ISIN: US92240G1013, NYSE: VVC) wird ihren Aktionären zukünftig eine Quartalsdividende in Höhe von 45 US-Cents je Aktie ausbezahlen. Dies entspricht einer Anhebung der Dividende um 7,1 Prozent. Damit werden auf das Jahr hochgerechnet 1,80 US-Dollar an die Aktionäre bezahlt. Es ist das 58. Jahr in ununterbrochener Folge, in dem Vectren die Ausschüttung erhöht. Die Auszahlung erfolgt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...