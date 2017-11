Die Börsenblogger um 12: DAX-Anleger beenden Verschnaufpause, Apple sorgt für Gesprächsstoff

Nach der gestrigen Verschnaufpause kann der DAX (WKN: 846900 / ISIN: DE0008469008) am Freitagmittag leichte Kursgewinne verbuchen. Allerdings wollen sich Anleger nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Schließlich steht am Nachmittag noch die Bekanntgabe der neuesten US-Arbeitsmarktdaten an.

Die Lage an der Frankfurter Börse:

DAX +0,3% 13.482

MDAX +0,7% 27.027

TecDAX +1,0% 2.583

SDAX +0,6% 12.111

Euro Stoxx 50 -0,1% 3.686

Die Topwerte im DAX sind Infineon (WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004), Deutsche Telekom (WKN: 555750 / ISIN: DE0005557508) und Beiersdorf (WKN: 520000 / ISIN: DE0005200000). Die Infineon-Aktie profitiert von einem positiven Analystenkommentar. Im Fall der Deutschen Telekom hoffen Investoren wiederum darauf, dass es doch noch irgendwie zu einer Fusion von T-Mobile US (WKN: A1T7LU / ISIN: US8725901040) und Sprint (WKN: A1W1XE / ISIN: US85207U1051) kommt. Gesprächsthema sind aber auch die starken Zahlen von Apple (WKN: 865985 / ISIN: US0378331005).

