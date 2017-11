Liebe Trader,

Innerhalb eines seit November 2015 bestehenden Aufwärtstrendkanals beim Währungspärchen Euro zum britischen Pfund gelang es einen übergeordneten Abwärtstrend seit 2009 im Bereich von 0,83300 GBP zu überwinden und auf ein vorläufiges Verlaufshoch von 0,92708 GBP anzusteigen. Nach einem anschließenden Rückläufer zurück auf das Ausbruchsniveau von 0,83300 GBP ging es mit den Notierungen des Euro auf ein bisheriges Jahreshoch von 0,93066 GBP weiter rauf. Doch Höhere Kursnotierungen konnten seitens der Marktteilnehmer nicht mehr durchgesetzt werden, in den letzten Wochen folgte ein regelrechter Abverkauf zurück auf die untergeordnete Aufwärtstrendlinie um 0,87330 GBP. Hier drohte der Euro kurzfristig darunter einzubrechen, erlebte aber ein markantes Revival und konnte wieder zur Oberseite abdrehen. Diese in letzter Sekunde an den Tag gelegte Kursstärke könnte nun für eine fortgesetzte Aufwertung des Euro sorgen und eignet sich entsprechend gut für den Aufbau von kurzfristigen Long-Positionen.

Long-Chance:

Solange das Niveau von grob 0,87330 GBP nachhaltig verteidigt werden kann, sind oberhalb von 0,90000 GBP weitere Zugewinne zunächst an die Marke von 0,90332 GBP kurzfristig möglich. Aber erst darüber wird ein weiterer Kursanstieg an die bisherigen Jahreshochs von 0,93066 GBP wahrscheinlich - eine entsprechende Verlustbegrenzung sollte sich unter den aktuellen Wochentiefs von 0,87330 GBP aufhalten. Darunter sollte es hingegen zu einem nachhaltigen Trendbruch sowie Abgaben auf das darunter gelegene Unterstützungsniveau aus Ende 2016 um 0,83300 GBP kommen. Damit würden kurzfristig die Verkäufer die Oberhand gewinnen und könnten mit den letzten beiden markanten Verlaufshochs um 0,93066 GBP für ein ausgeprägtes Doppeltop sorgen. Demnach würde allerdings ein noch viel größerer Wertverlust des Euro gegenüber dem britischen Pfund anstehen.

Wochenchart:



Tageschart:



EUR/GBP, Täglich/Wöchentlich, Örtliche Zeit (GMT+1); Kurs des Währungspärchens zum Zeitpunkt der Erstellung der Analyse 0,89080 US-Dollar; 11:50 Uhr - Quelle: bluchart Professional Trader.

