Nachdem er mit der ersten Single "Too Good At Goodbyes" direkt Platz 1 in den UK-Charts erobert hat, gemeinsam mit James Corden bei seiner "Carpool Karaoke" begeisterte und für 2018 seine erste Stadiontournee angekündigt hat, erscheint heute endlich das neue Album von Sam Smith!



"The Thrill Of It All" ist ab heute erhältlich und präsentiert den smarten Briten mit der einzigartigen Stimme in Bestform! "The Thrill of It All" hat Sam Smith mit seinem langjährigen Freund und Kreativpartner Jimmy Napes aufgenommen. Außerdem arbeitete er dieses Mal auch mit Timbaland, Malay, Jason "Poo Bear" Boyd und Stargate zusammen. Ein weiterer Albumgast ist die UK-Neuentdeckung YEBBA, mit der Sam den umwerfenden Song "No Peace" eingesungen hat.



Die deutschen Fans dürfen sich auf drei Konzerte im Frühjahr 2018 sowie ein WDR2 Radiokonzert freuen, doch Sam Smith hat noch ein weiteres Highlight parat: Am 16. November ist der 25-jährige Oscar-Preisträger zu Gast beim BAMBI 2017, dem wichtigsten deutschen Medienpreis. Sam Smith wird seinen Hit "Too Good At Goodbyes" live performen und sicherlich für einen ganz besonderen BAMBI-Gänsehaut-Moment sorgen. Alle Infos zum BAMBI 2017 gibt es hier.



Drei Jahre nach seinem Debütalbum "In The Lonely Hour", das ihm weltweit den Durchbruch und etliche Musikpreise - u.a. vier Grammys und drei BRIT AWARDs - bescherte, meldet sich Sam Smith mit einem neuen Meisterwerk zurück!



"The Thrill of It All" ist ab dem 03. November als Standard und Special Edition mit zusätzlichen vier Songs erhältlich.



