Windhagen (ots) - Die Verknüpfung von Metadaten und Videotechnik kann zur Optimierung innerhalb des gesamten Kurier-Express-Paket-Bereichs, dem Landverkehr und in der Kontraktlogistik eingesetzt werden. Sie deckt Fehlerquellen rasch auf und enthüllt verborgene Gewinnpotenziale. Möglich wird diese Transparenz durch Geutebrück, einer der führenden internationalen Hersteller von professionellen Videosicherheitslösungen. Die Systeme können Terrabytes von Datenmaterial in Sekundenschnelle durchsuchen und umgehend das gewünschte Bild aufrufen.



Die Visualisierung lässt sich im gesamten Logistik-Prozess einsetzen und beginnt bei der Ein- und Ausfahrt auf einem Gelände. Die automatische Nummernschilderkennung regelt An- und Abfahrten, Kameras auf dem Gelände registrieren Bewegungen, geben Alarm oder identifizieren Unfallverursacher.



Im Wareneingang, bei der Kommissionierung oder im Warenausgang kann Scannen, Wiegen, Volumenangaben und LKW-Auslastung oder eine andere Aktion mit Kamerabildern verknüpft und in der Datenbank dokumentiert werden. Bei Bedarf ist auch im Nachhinein beweisbar, ob die Ware vollständig und ohne Beschädigungen das Förderband verlassen hat oder ob Retouren des Kunden in einwandfreiem Zustand waren. Unregelmäßigkeiten und deren Ursachen lassen sich rasch aufklären und Abläufe gerichtsfest dokumentieren.



Geutebrück spart auch Zeit und Aufwand beim "track & trace". Die Eingabe der Sendungsdaten reicht aus, um umgehend das entscheidende Bild mit den gewünschten Informationen aufrufen zu können, z.B. beim Auffinden einer fehlgelagerten Palette oder eines falsch einsortierten Paketes.



Selbst, wenn Sendungsdaten nicht verfügbar sind, können durch High-Speed-Motion-Search historische Daten binnen Sekunden verarbeitet und Bewegungen innerhalb eines markierten Bereiches identifiziert werden.



Geutebrück speichert Metadaten und Videobilder in zwei Datenbanken. Richtig interessant wird es, wenn Videosysteme mit Inhouse-Schnittstellen verknüpft werden: Scan, RFID, Temperatur oder Gewicht der Ware. Der Datenschutz ist dabei gewährleistet, statische Bildbereiche können maskiert und bewegte Objekte verpixelt werden.



Namhafte Kunden aus aller Welt vertrauen auf Geutebrück, darunter der Weltraumbahnhof in Kourou, die Banque de France, zahlreiche Museen und Behörden sowie weltweit agierende Produktions- und Logistikunternehmen.



