Paris - Die Märkte Europas haben sich am Freitag nach ihrer Hochphase aus den letzten Monaten ganz leicht ins Minus bewegt. Der Eurostoxx 50 gab am Mittag um 0,06 Prozent nach und notierte bei 3686,58 Punkten. Damit knüpfte er an seinen moderaten Rücksetzer vom Vortag an.

Auch beim CAC-40 stellten sich keine nennenswerte Zuwächse ein. Um lediglich 0,07 Prozent rückte der Index, in dem die 40 grössten französischen Unternehmen gelistet sind, nach vorne und stand somit zuletzt bei 5514,52 Punkten. Der spanische Ibex 35 gab sogar um 0,47 Prozent nach.

Getrieben vom erste Zinsschritt nach 10 Jahren der Bank of England ging es hingegen für den FTSE 100 noch etwas weiter nach oben. Auf 0,13 Prozent belief sich das letzte Plus, was den Index auf einen Wert von 7575,25 Zählern brachte. Kurz nachdem die britische Zentralbank ihren Leitzins am Donnerstag von 0,25 auf 0,5 Prozent angehoben hatte, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...