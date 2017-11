Frankfurt - Die US-Notenbank beließ auf ihrer Sitzung am Mittwoch die Leitzinsen für die USA wie erwartet in der aktuellen Spanne von 1,0% bis 1,25%, so die Analysten der DZ BANK.Nach Ansicht der FED habe sich die Lage am US-Arbeitsmarkt weiter verbessert und der Aufschwung der US-Wirtschaft an Kraft gewonnen. Für die Zukunft erwarte der Offenmarktausschuss eine Fortsetzung der positiven Entwicklung, sodass eine weitere graduelle Anhebung der Leitzinsen gerechtfertigt sei. Auch wenn die FED hierzu keinen konkreten Zeitpunkt genannt habe, werde am Markt ein solcher Schritt auf der Sitzung am 13. Dezember dieses Jahres erwartet.

